7月個案長者佔1/3 港泰九成院友中招

有七旬婦3月起留醫 仍駁人工肺

部分確診長者住院時間長，其中第595宗個案的75歲女患者已留醫逾3個半月，她於3月29日確診，現情况危殆，在東區醫院深切治療部，自4月10日起接駁人工肺（ECMO），至5月24日脫離人工肺約5天，其間可自行呼吸，但其後血含氧量下跌，26日要插喉，29日重新安裝人工肺以維持生命，至昨仍接駁。

港大微生物學系講座教授袁國勇表示，75歲以上長者染疫死亡率是10%至20%，80歲以上死亡率高達30%，若本港未能控制今次爆發，難守住院舍和醫院。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，長者染疫對醫院隔離設施需求大，因長者住院時間長，且多有其他疾病，即使有社區隔離設施，亦未必適合將其移出醫院。

梁子超：對隔離設施需求大

中大醫學院呼吸系統學講座教授許樹昌稱，60歲以上、有長期病患，例如糖尿病、呼吸道疾病、心臟病和器官衰竭等，會增加患者死亡率，但一般呼吸機和人工肺都是讓以往健康較好的患者使用，長者染疫未必會增加呼吸機和人工肺需求。

醫局：呼吸機暫夠 有需要會增購

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，留意到新一波疫情不少患者是長者及長期病患者，暫有一人需用人工肺，不足10人使用呼吸機。他說醫管局共有20多個人工肺、1500部呼吸機，分佈不同醫院，暫時足夠，但明白疫情一直變化，會監察人工肺及呼吸機用量，有需要時會盡快加購。

（疫情第三波）