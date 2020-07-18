再一安老院爆疫 未知傳播途徑 糖尿婦送院確診不治 私醫疑漏網

昨增58宗18源頭不明 朗逸居3人中招

朗逸居是第三波疫情中第3間現確診的安老院，住在該院2樓的92歲女院友，過去14天沒留醫或離開院舍紀錄；56歲、曾照顧確診女院友的護士，以及44歲、在1樓工作的女照顧員亦確診。護士沒外遊，工作期間沒發燒或不適；照顧員近月一直休假，本月12日下午曾工作一天。

朗逸居同幢樓有另一間院舍和日間中心，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示其人手分開，不同樓層人手也不同，另該院舍較寬敞、乾淨，故與確診院友同房的5名院友可留在院舍、另覓其他房間隔離，與確診職員有密切接觸的職員則入檢疫中心。東華三院表示，有6名員工、7名院友被列密切接觸者。

據社署資料，朗逸居有167個宿位，接近90名員工。張竹君說，暫未清楚傳播途徑，該院舍容許親友探訪，確診院友的女兒曾於7月5日到院舍探媽媽，而兩名染疫職員一住香港仔石排灣邨，一住香港仔漁光村，暫未找到高危因素。

昨亦新增一宗死亡個案，死者是71歲女子，住在北角城市花園，有糖尿病、高血壓等長期病患，四五日前出現上呼吸道感染徵狀，曾向家庭醫生求醫，前晚10時許家人發現她不省人事，因心臟停頓送律敦治醫院搶救，入院後檢測呈陽性，留醫深切治療部，延至昨午約1時不治。醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，死者昨日上午檢測出的「病毒數值」（CT value）為17，顯示病毒量高。翻查資料，北角城市花園雋妍教育中心早前有兩人確診。

連同上述個案，本港至昨日有11人染疫亡，最少6人患糖尿病。

衛署檢測量超上限 醫局擬外購服務

張竹君表示，近日確診個案「散發到周圍都有」，部分長者病徵不明顯，呼籲市民留意家中長者，勸長者不要出街，同住者亦盡量不要出街，與長者接觸時要戴口罩，若長者不適要盡早求醫。

張竹君又說，近日確診個案多，衛生署要做大量檢測，例如本月15日做了8000多個檢測，已超出上限。劉家獻亦說，醫管局近日檢測數目一直上升，前日做6000個，壓力很大，會與私人機構及私家醫院商討買服務。

許樹昌：長者染疫未必發燒 籲私醫警覺

對於新增死亡個案曾求醫但未有確診，中大呼吸系統學講座教授許樹昌表示，不清楚該個案詳情，但認為私家醫生應提高警覺，因不少長者感染新冠病毒後都沒有發燒，可能只有上呼吸道感染徵狀。

「難全派樽」 梁子超倡驗高危區年長居民

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超則認為，上呼吸道感染徵狀非常普遍，私家醫生難向所有上呼吸道感染長者派樽檢測，因現時經私家醫生驗病毒已要等兩三日才有結果，若有上呼吸道感染就派樽，或令高危群組拖更長時間才被發現。他建議私家醫生若遇到有上呼吸道感染的長者，而病人在高危地區如慈雲山或安老院舍居住，或病人同住家人在院舍或醫院任職，就應為這些長者驗病毒。

明報記者

（疫情第三波）

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