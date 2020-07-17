順豐停東九派送 專家倡街市須戴口罩

速遞公司順豐前日發告示，稱周一起暫停彩虹、彩雲、鑽石山、黃大仙、樂富、新蒲崗、慈雲山的上門收派服務，有關地區的冷運到家配送亦會停止。

何栢良：搭車須戴街市不用 違反邏輯

在記者會被問慈雲山中心不少長者沒戴口罩，衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱此情况有確切風險，呼籲長者改變生活習慣，盡量留家，「唔好去飲早茶，我知呢樣對長者嚟講有少少辛苦」，但未來一兩周需忍耐。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》形容，街市是食肆外「另一個計時炸彈」。他認為政府要在大規模爆發前，起碼讓有確診個案的街市休市大清洗，重開後要管制人流，入內強制戴口罩。他認為政府強制交通工具乘客戴口罩，但高危點如街市沒同樣措施是「違反邏輯」。

慈雲山中心商場街市周六關閉清潔

食環署昨晚公布，牛池灣街市及北河街街市今日會提早一小時於晚上7時關閉清潔消毒，預計需約4小時。至於涉多宗確診的慈雲山中心亦要清潔，領展昨晚稱，慈雲山中心的商場及街市將於周六關閉一天以清潔，周日上午重開後，所有進入商場及街市者均須戴口罩。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌於港台《千禧年代》呼籲，提供非緊急服務的企業容許員工在家工作一至兩周，惟「政府唔帶企業就唔跟」，若每日新增50宗個案，相信政府都會調整計劃。

的士司機今起可預約檢測

另外，運輸署表示，今日起的士司機可預約一次新型冠狀病毒檢測，持永久居民身分證及的士司機證者可致電登記熱線1836 168，預約於7月19日或以後時段採集樣本，登記熱線不會提供即日預約服務。檢測承辦商不會備存的士司機個人資料，若結果呈陽性，承辦商會將有關樣本的序號通知運輸署，並由運輸署將有關的士司機資料轉交衛生防護中心。

（疫情第三波）