顧客准店內等外賣 員工飯堂不禁堂食

不包括工廠食堂 食肆員工可店內進食

徐德義昨在疫情記者會稱業界反映，一些24小時辦公、公司位處偏遠地區及只供員工用的飯堂若晚上6時後禁堂食，對員工「不方便亦不適宜」，政務司長聽取各方意見後，決定不對外開放員工飯堂可豁免，但不包括對外開放的工廠食堂。

食肆員工方面，當局同樣准許他們可在餐飲處所內用膳，但指定的員工用膳區內要有適當圍封及標示。至於領取外賣顧客只要戴口罩及不進食，可在餐廳內等候，用膳區及外賣區需清楚劃分。

被問到新措施是否朝令夕改，徐德義解釋，條例有列明6項處所可豁免，如醫院飯堂等，稱政務司長接受團體反映意見，認為豁免安排「有需要及有必要」，強調員工食堂並非解禁。

食肆「晚6朝5」禁堂食前晚實施，敘福樓主席兼行政總裁黃傑龍當晚於facebook稱，擔心製造大量塑膠垃圾，決定在分店推行自攜餐盒買外賣折扣優惠，惟及後獲食環署通知，新規例不容許顧客在餐廳內等候取外賣，亦不准員工在餐廳內進食，批評做法反智。食衛局昨澄清後，黃傑龍在facebook表示「多謝局方聽取業界聲音」。

梁子超：不宜豁免食肆員工

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，現時疫情嚴峻，防疫措施宜緊不宜鬆，本港大部分食肆面積小、樓底矮，若有帶病毒員工在店內進食，會增加病毒傳播風險，認為不宜豁免，又建議食肆向顧客派籌，毋須進店內亦可買外賣。

（疫情第三波）