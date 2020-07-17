印度返港者送荃灣絲麗酒店檢疫 住客不滿無預早通知 稱染疫會追究

屬檢測陰性者 須戴手環

衛生署回覆稱，昨起由巴基斯坦、印度、孟加拉、尼泊爾和南非返港者，若檢測為陰性，會視乎檢疫中心容量，為他們租酒店檢疫。署方會優先預留檢疫單位給確診者的密切接觸者，若當日從高風險地區返港者數目超出檢疫中心可即入住單位的上限，便會租酒店。

在酒店強制檢疫者要戴電子手環，不可離開房間，否則違反檢疫令和構成刑事罪行，最高可罰25,000元及監禁6個月。

荃灣絲麗酒店昨午員工穿上全套保護衣連頭套，至晚上近7時半，最少4輛旅遊巴到該酒店，車上大部分人戴上手帶，由穿保護衣的人安排入酒店。

住客：見職員穿保護衣始知

食物及衛生局副局長徐德義昨在記者會兩度澄清政府沒徵用任何酒店作檢疫中心，但有「穿針引線」，政府知道有什麼酒店可接收檢疫者，而返港者選擇酒店是商業行為。荃灣絲麗酒店回覆稱，有接待須檢疫住客，會安排他們住指定樓層，並不提供房間打掃等。

該酒店內尚有非檢疫住客，住客A（化名）的太太昨晚作動召救護車送院；他看見職員穿保護衣才得悉有檢疫者入住，遂向職員理論。A稱因搬屋住酒店數天，前晚酒店職員曾提及部分房間將由檢疫者入住，但沒說明時間，昨日酒店再沒通知。他質疑酒店沒預早通知住客，「你們都穿上保護衣，為何不通知我們，我們可好好保護自己」，若感染到新冠病毒，一定會找律師追究。

（疫情第三波）