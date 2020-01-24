負壓房佔用率73% 有醫院無牀收症 檢疫中心少於200單位 社區隔離擬選鯉魚門

現可作檢疫中心的八鄉少訊中心、駿洋邨、鯉魚門公園度假村和西貢戶外康樂中心共有2250個單位，可即時使用的單位由前日267個減至昨日153個。正檢疫的確診個案密切接觸者有852人，其他類別包括海外抵港者則有1948人。據悉，衛生署要每日預留約200個單位供確診者的密切接觸者檢疫，故昨評估後租荃灣絲麗酒店，供印度返港者強制檢疫（見另稿）。

醫協：前線人手緊 難分人去社區設施

至於醫管局已啟用的639間負壓病房和1186張負壓病牀昨佔用率為73%和64%，為第三波疫情新高。公共醫療醫生協會會長馬仲儀稱，第三波入院者多中老年，部分人入院時已嚴重肺炎並在幾天內急惡化，病毒量亦高，預期住院時間較長，目前病房佔用率逾七成，預期18區大量檢測會找到更多個案，需啟動社區設施分流，但醫院前線人手工作多，若再分人去社區設施「真係幾為難」。

據悉，醫管局首選鯉魚門公園度假村作社區隔離設施，應變計劃已準備鯉魚門爆滿前，會準備啟用第二個社區設施，最大機會用亞博館。醫管局消息人士透露，近日醫管局病牀壓力大，有九龍區醫院一度未能接收新確診者，正削非緊急手術減病牀壓力和集中人手，料未來一段時間門診和手術削減幅度要回復至3月最嚴峻時刻。

消息人士稱，局方期望短期內啟用社區隔離設施，屆時會將已退燒、症狀減退、病毒量低、評估病情不會再惡化的穩定病人轉送至這類設施。他說社區隔離設施會收成人、有自理能力病人，或一家人同轉到設施，二線病牀則留給穩定但無法自理和年長病人。

檢測達瓶頸 醫生「做唔切」常加班

同時，衛生署檢測亦遇瓶頸，據悉，該署為派樣本瓶印資料，印至打印機的墨也耗盡。政府醫生協會主席李慧茵表示，衛生署部分職位空缺率達20%，現人手更緊絀要經常加班，港泰護老院群組爆發時，部分人由早上工作至翌日凌晨3時。她稱病毒檢測的同事亦「做唔切」，積壓不少個案，促增聘醫護；現加班津貼限制多，亦應放寬；不需醫護的工作亦應下放予其他同事。

私醫：交樣本3日方收陰性報告

家庭醫生林永和表示，以往患者早上交樣本，衛生署可即日通知陽性結果，翌日可知陰性結果；惟近日檢測量升，其診所部分求診者於周日早上提交樣本，周三晚上9時許才收到陰性報告。林說，部分公司要求員工出示陰性證明才能上班，有人在檢測後兩日仍未收到通知，就假設自己是陰性繼續上班，但存在風險。

至於有否初步陽性個案未能及時覆檢，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨稱，署方檢測能力有上限，但昨只有10多宗初步確診，否認積壓很多個案，又說會優先處理初步確診、醫管局轉介等個案，在大廈派樣本瓶的檢測則可能遲一點。食物及衛生局副局長徐德義則說，目前公營化驗服務工作量非常高，若向私營購買服務情况理想，可能會加大計劃。但政府曾稱5間私營化驗所共只可提供每日1000個檢測。

明報記者

（疫情第三波）