第三波最少10公僕中招 政府：不影響服務可在家工作

昨增3確診 涉康文署房署海關

昨新增的3宗涉政府部門確診，包括36歲男海關助理貿易管制主任，居於荃威花園E座。據了解，他平日須到不同貿易商處所執行職務，有時與同事同行，他們全程戴口罩，同事無被列作密切接觸者；與該職員同組的10名以內同事全被安排在家候命，正待測試結果。

後勤確診 荃景圍泳池停開

或曾接觸城門谷泳池救生員

一名40歲二級康樂助理員亦確診，她在荃威花園附近、荃景圍胡忠游泳池負責後勤工作，早前因不適到診所求醫，前晚（15日）獲通知確診，她當日仍有上班。康文署表示，基於公共衛生考慮，荃景圍胡忠游泳池及鄰近的荃景圍兒童遊樂場已關閉。

港九拯溺員工會發言人胡啟榮表示，荃景圍泳池確診的二級康樂助理員，與救生員、清潔員等泳池職員有接觸，而部分救生員同時在城門谷泳池工作，估計兩個泳池共有約100名職員。

同時，房屋署一名高級技術主任昨亦確診，他於何文田香港房屋委員會總部第3座7樓工作，最近於周一上班。他因家人為確診者的緊密接觸者，自行往私家診所驗病毒發現初步確診，昨獲通知確診。此外，機電署昨回覆稱，前日得悉一名暑期實習確診。該名實習主要在九龍灣機電署總部大樓6樓負責文書工作，最近一次上班日期為7月10日，辦公期間無不適，工作時一直戴口罩，暫未有該署員工被列為密切接觸者。

特首林鄭月娥周一（13日）宣布收緊防疫措施時，未安排公務員在家工作。她稱如很多公務員在家工作，無可避免會影響服務，認為「一刀切的在家工作似乎不適合」。

公務員事務局昨表示已發指引，提醒各政策局和部門可按實際情况，在不影響公共服務和考慮個別個案下，制訂有效的減少社交接觸措施，包括在家工作，以保障員工的健康和安全，例如有部門為懷孕員工作特別安排。

工會：負責內務者1/3在家辦公也可

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，近日疫情嚴峻，多同事擔心。他說理解政府要提供公共服務，但不應墨守成規，應重新考慮安排員工在家工作，例如負責內務工作的人員，調三分之一在家工作也可。

（疫情第三波）