昨67確診新高 4醫院現個案 與發燒者同房15人列密切接觸者 醫局：防疫難滴水不漏

兩周355宗 六成屬本地及關聯個案

張竹君：疫情未見降勢

昨新增67宗確診，累計增至1655宗確診及1宗疑似個案。食物及衛生局副局長徐德義昨在記者會表示，本港7月初起確診急升，7月2至15日兩周內共有355宗確診，約六成是本地及有關聯個案。衛生防護中心傳染病處主任張竹君呼籲市民留家及做足防疫措施，有機會拖慢甚至截斷傳播鏈，但以目前趨勢，社區有不少源頭不明個案，疫情未有下降趨勢。

伊院兩職員染疫源頭不明 港安護士中招

本月共有10間公立醫院、1間私家醫院及2間私營診所有確診，涉入院病人、職員及私院或診所護士。當中伊院昨增兩名員工確診，均屬源頭不明；當中56歲女病人服務助理，於爆疫的A6病房工作，但該病房接收確診者時，她沒上班；45歲的非緊急救護運送服務控制中心男職員，於7月11及12日休假，13日重返崗位時，負責處理文書及接載同事到不同醫院開會，毋須接觸病人，惟下班後發燒並求醫。

爆疫A6病房的64歲癌病婦自7月14日晚驗出陽性，至昨確診，該病房首名確診的92歲婦亦屬源頭不明。A6約40名患者及62名醫護，檢測結果全部陰性。

病發男送將院內科 確診後房友列接觸者

此外，醫管局公布將軍澳醫院、佛教醫院及瑪嘉烈醫院，由13至15日有患者入院後有低燒或發燒病徵，檢測呈陽性。將軍澳醫院的71歲男子於12日病發，13日上午經該院急症室入內科病房，當時同病格另有10人，患者下午確診後轉送隔離病房，同病格10患者列為密切接觸者，當中1人已出院；1人因自身疾病離世，其餘8人檢測呈陰性。

荃灣港安醫院一名31歲急診中心女護士昨確診，院方表示患者為新入職員工，最後上班日為15日，沒接觸病人；13名有接觸患者的員工檢測結果呈陰性。

醫局：倘全送一線隔離房「很快不夠用」

被問醫院是否不夠病房，有患者要入住普通病房，醫管局總行政經理劉家獻表示，如安排所有病人入最高規格的一線隔離病房，設施「很快會不夠用」。他說將軍澳的患者入院時有低燒，但沒接觸史及高危因素，其病牀與旁邊病牀有適當距離，減少交叉感染，同日下午驗出陽性後已被隔離。佛教及瑪嘉烈醫院分別有4名及1名同病格病者被列為密切接觸者。

劉續說，局方前日起已加強檢測，但社區爆發嚴重，隱形病人會進入醫院，員工亦有可能在社區受感染，防感染控制措施很難滴水不漏。他舉例，現已加強入院篩檢，為居住慈雲山、任職食肆、的士司機等檢測；居住在有逾兩個源頭不明個案大廈的員工，亦會測試。

許樹昌籲醫生「執生」為病人檢測

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，醫管局早前為洗腎、化療患者驗病毒，檢測逾9000人，結果全部陰性，至上周五（10日）叫停，但威院護士於13日發現一名癌症患者的女兒曾接觸確診者，安排測試並呈陽性，幸沒走漏病人入院。

許認為本港爆發嚴重，隱形個案容易滲入醫院，對於醫管局加強為慈雲山居民驗病毒，他說本港不止慈雲山爆疫，相信可能有漏洞，建議醫生要「執生」為病人檢測，涵蓋年長、長期服用類固醇、器官衰竭等患者。

明報記者

（疫情第三波）

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