《紐時》駐港數碼新聞 業務遷首爾

內部電郵：國安法造成不確定

紐時給員工的內部電郵稱，國安法對「我們運作及新聞業造成大量不確定性。為審慎起見，我們認為要制定應變方案及開始分散區內的編輯人員」。該報指出，部分香港員工最近獲取工作許可時遇障礙，形容情况非常罕有。紐時稱，調往首爾的數碼記者團隊佔香港分部三分之一員工，特派員則繼續派駐香港；國際版、歐洲版和亞洲版的印刷員工將留港，廣告和市場部員工預計亦會留下。

華春瑩指外媒倘守法毋須擔心

香港是紐時數十年來的地區總部，負責報道亞洲新聞，近年也是該報24小時發布網上新聞的一部分，而尋找香港之外的合適地點時，還考慮過曼谷、新加坡和東京。

外交部發言人華春瑩昨在記者會上拒絕評論紐時的決定，強調外媒只要遵守法律，沒必要感到擔心。

香港記者協會主席楊健興表示，不少外媒正評估離港的需要及實際安排，但預計會盡量保留採訪的記者。他又形容紐時在國安法生效後兩星期便遷走員工，較想像中快，不排除再有外媒有類似行動。

（紐約時報/法新社/中央社）

（港區國安法）