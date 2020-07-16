美停中大衛星數據研究合作 研究所屬國家遙感中心香港基地 中大：已無合作

記錄衛星數據監測天災 信息供周邊政府

中大太空與地球信息科學研究所於2005年成立，是中國國家遙感中心的香港基地，研究所有三大目標，包括成為中國的熱帶及亞熱帶遙感中心，推動虛擬地理環境研究；建設有中國文化特色的城市規劃與管理信息系統服務；以及建設國際交流與合作中心。

研究所擁有「衛星遙感地面接收站」，屬研究設施，用作記錄及處理從衛星接收到的數據，監測山泥傾瀉、地震、海嘯、洪水及颱風等天災，為香港、華南及周邊地區的政府與私人機構提供信息。

中大講師：憂影響學術自由

中大商學院高級講師李兆波表示，從衛星接收地理資訊數據難免涉及軍事，對於美國的措施，他相信暫時只是「擺姿態」，但相關舉措足以干預本來不涉及政治的學術領域，擔心影響學術自由。至於美國收緊出口政策，李兆波說，早前頒布的行政命令未見具體商品清單，難以估計對市場的影響。

中大工程學院副院長黃錦輝則表示，暫對措施持審慎態度，正觀望實際執行情况。他表示，美國對敏感技術向來有管制，本地院校甚少有國防科技的研究，相信兩地現正進行的科研合作會繼續，但或對新開展項目有影響，如需更多審查、更長的審批時間等。

部分儀器來自美國 城大：總有出路

香港城市大學太赫茲及毫米波國家重點實驗室主力研究天線設計、通訊技術，過去有從美國購入科研儀器。實驗室主任陳志豪表示，實驗室未與外國合作研究，強調實驗室不作與軍事相關研究。陳表示，部分科研儀器來自美國，沒有其他儀器可直接替代，亦難以評論其他國家會否拒向香港學術機構出售。他稱，近日未有計劃購入新儀器，未知有何影響，但對於美國的措施，他形容「科研人才擅長變通，有局限就有新方向」，相信總有新出路。

明報記者

（港區國安法）