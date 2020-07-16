國安法與基本法倘矛盾 譚惠珠：人大裁決 法律學者：削人權保障法院角色

明報記者

中國立法法第94條提及，如法律對同一事項新、舊規定不一致，不能確定如何適用時，由人大常委會裁決。譚惠珠昨出席律師會研討會稱，基本法雖列明若條文牴觸基本法便無法律效力，但這是指本地法律，而基本法無條文提及法院可裁全國性法律牴觸基本法。她引述內地立法法，指如新舊規定不一致，是由人大裁決。按基本法第160條，若法律牴觸基本法，可修改或停止生效；過往法院亦曾多次宣布政府政策或部分條文無效，要求修改或頒令廢除。

張達明料用內地方式詮釋 意味無制約

港大法律學院首席講師張達明稱，港區國安法與基本法有牴觸的條文不少，但他相信若由人大常委會裁決，定會解釋至兩者無矛盾。張達明又稱，內地一向不太接受香港法院有「違憲審查權」，只是因「一國兩制」而不干預，他相信人大定會用內地的方式去詮釋法律、不會按香港法院的詮釋方式，意味不會有制約，「中國《憲法》都有很多條文稱保障人權，但他們的詮釋，在控告劉曉波等人時，就有不同」。

港大法律學院副院長楊艾文回覆本報電郵查詢稱，港區國安法隨意拘禁（arbitrary imprisonment）、無陪審團審訊、可截聽私人通訊條文，都或與基本法衝突。他稱關注（real concern）人大常委會解釋，會削弱香港現行獲人權條例確保的保障，亦會改變香港法院作為基本自由保護者角色。

傅華伶倡澄清學術討論界線

港大法律學院長傅華伶在同一研討會稱，國安法罪行有需澄清地方，如「恐怖主義罪行」中，若大學有人撰文討論暴力、恐怖主義，學術上可到什麼地步、如何被視為「煽動」。公民黨主席、資深大律師梁家傑說，「回應譚惠珠是浪費時間」，他稱國安法具凌駕性，解釋權屬人大常委會，形同「大石砸死蟹」。

此外，民主黨立法會議員林卓廷昨提出書面質詢，問及港區國安法第4條有關尊重、保障人權的條文，如與其他條文的解釋有牴觸，以何者為準；律政司長鄭若驊稱第4條與其他條文無牴觸。至於若因犯第55條而送內地審理，鄭稱疑犯在內地被扣留或受審，可否聘請無內地律師執業證書的香港律師辯護，須按有關內地法律規定處理。林卓廷質疑，即「送中」者無法獲香港的律師代表辯護。

（港區國安法）