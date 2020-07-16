紙本票多 九西何啟明第五變第四 抗爭派初選後倡抹分歧齊上齊落

選管會網站已上載今年立法會選舉的「確認書」樣本，載列條文與上屆無異，未見列入《港區國安法》等。抗爭派聯合聲明稱，取消資格與否從非取決於有無簽署文件，冀約見泛民參選人磋商、盼民主陣營團結一致，但強調無論最終有否國安法內容，都會反對港區國安法。岑敖暉稱冀與泛民無任何分歧，「要簽一齊簽，不簽一齊不簽」達致「齊上齊落」。

公民黨黨魁楊岳橋昨表示，該黨已忘記初選矛盾，認為民主派在9月大選只有「保皇黨」唯一敵人、爭取「35+」是唯一目標。

胡志偉：絕不簽署確認書

該黨主席梁家傑稱，選舉確認書不具法律效力，該黨上屆立法會選舉及區議會選舉均無簽署，但稱由於有初選出線參選人稱要「齊上齊落」，故公民黨會與其他準參選人商討、達成共識，不排除簽署。人民力量稱，一如既往不會簽署確認書，亦寄語各派勿為入閘「甘啖屎溺」。民主黨主席胡志偉表明，「絕不簽署確認書」。

港區國安法第6條列明，香港居民參選或就任公職時，應當依法簽署文件確認或宣誓擁護《基本法》、效忠特區。全國人大常委譚耀宗早前曾說，相信日後參選是必須簽署確認書。

馮達浚指傾向戰鬥到底

民調落後會籲改投其他參選人

另外，九龍西初選協議中，派出隊伍數目須待初選結束後再商討，如派出隊伍多於目標議席，最終或採民調棄選。民協何啟明因紙本得票多而躋身第四，至於排第五、相差120票的「九龍城大小事」主席馮達浚昨稱，尊重退選的劉偉聰、黃碧雲，但他與何啟明差距小，故希望參選、傾向「戰鬥到底」，但指如選前民調排第五，會呼籲支持者改投其他4名參選人。

（港區國安法）