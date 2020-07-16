區諾軒憂安全辭初選工作 稱無收到恐嚇 沒有條件再冒檢控風險

戴耀廷尊重決定 趙家賢為共事榮幸

統籌初選的港大法律學者戴耀廷表示，尊重區諾軒的決定，協調工作亦已完成了。民主動力召集人趙家賢稱，民動獲委託承辦的工作已完成，能與區諾軒共事深感榮幸。

區諾軒昨早在facebook表示，合法參與政治活動是他可付出的極限，近日雖一直重申初選安排合法，但似乎執政陣營有不同理解，退出是沉重的決定。區再在fb稱，參與初選投票者毋須憂心，稱投票資料已在完成點票時銷毁。

對於宣布退出初選工作能否避過檢控，區稱政權要誣陷他可繼續，但批評是政權忽然將合法的事「上綱上線」。被問到退出是否與計劃到日本讀書有關，他說除了讀書，個人安危亦重要；至於初選候選人選擇怎樣行事，他相信會深思熟慮。

湯家驊認為，議員有權反對議案或財政預算案，這是立法會工作之一，並不構成犯罪行為；惟若所有法案都反對，導致嚴重阻撓立法會的運作，可能干犯顛覆政權罪的部分元素，但仍需有其他元素才能入罪，包括使用武力、脅迫用武力或非法手段等。他表示，無論中聯辦或特區政府的聲明，僅提及初選有違反港區國安法的可能，最終仍由法庭決定。

田飛龍：特區政府須研究檢控

北京航空航天大學法學院副教授田飛龍撰文稱，初選在政治上挑戰特區憲制秩序，稱初選組織者涉觸犯港區國安法，認為面對國安法遭到的此類挑戰，特區政府須研究如何以新法搜證與檢控（詳見B8）。

被指涉去年理大非法集結 羅健熙昨被捕

另外，警方昨日清晨到觀塘一單位拘捕民主黨副主席羅健熙，指他涉及去年11月18日於理工大學校園外非法集結，他及後獲准保釋候訊。羅透過fb稱已獲保釋，自言會照常生活，並稱「不會被憂慮或恐懼吞噬和支配」。

警方表示，去年11月18日於理工大學外拘捕5名男子，年齡21至70歲，涉嫌非法集結，當時5人拒保候查暫獲釋放。有組織罪案及三合會調查科人員經調查及徵詢律政司意見後，昨晨再於各區拘捕該5人，他們同被控一項「非法集結」罪，案件將於8月21日提堂。

明報記者

（港區國安法）