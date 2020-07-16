建制斥美「手伸太長」 本土派張崑陽：料立選左右法案執行

律政司長鄭若驊稱，如任何國家希望用措施干涉他國內政，將違反國際準則、不予干涉別國內政的慣例。

下屆立法會選舉周六（18日）開始接受提名，張崑陽昨日形容，香港自治法案相當「辣」，料9月選舉很影響美國如何執行，他稱國際社會將關注立選是否順利進行，強調中共不能鎮壓港人民主派初選意志，否則將招致國際圍堵。黃之鋒強調，若被DQ不讓人參選，要反問北京政府打算面對什麼政治後果，包括地緣政治及國際取態。

憂違國安法否 黃之鋒：法案非我簽署

已解散的香港眾志在國安法生效前，曾參與海外游說工作，包括推動外國啟動制裁機制。被問到會否擔心《香港自治法案》生效或致自己被控國安法罪行，黃之鋒自言並非美國總統、法案並非由他簽署，並指國安法無承諾永無追溯力，「送中危機仍然存在」。張崑陽則強調，法案是中共促成通過。

行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀認為，美國的行動會損害本港國際地位，對旅遊、學術交流、稅務等方面亦有影響，但評估金融制裁非常有限，不影響與港的聯繫匯率，亦相信中港會有相應反制措施，例如暫緩刑事司法互助。她認為自己不受制裁影響，但批評美國「把手伸得太長」，「有些條文很過分，說影響香港的和平穩定，關你（美國）什麼事？這是我們的事，香港又不是美國的屬土」。

民建聯發聲明譴責 指毁美港貿易

民建聯發表聲明，對《香港自治法案》表示「強烈譴責」，稱美國政府行為破壞雙方貿易關係、打擊及損害自身利益，「敦促美國政府糾正錯誤行為，停止實施所謂的《香港自治法案》」。

（港區國安法）