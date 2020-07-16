鍾國斌：香港製中國製已無別 金發局：港中介角色更具價值

【明報專訊】特朗普簽署行政命令，下令中止及取消香港享有的差別及優惠待遇。美國是香港出口的第二大市場，根據港府資料，美國與本港的貨物貿易順差在2010至2019年累計約3100億美元，單是去年便超過260億美元（逾2000億港元）。自由黨黨魁鍾國斌表示，美方措施對進出口有一定影響，他稱有在內地設廠的港商，為避免被美國徵收額外關稅，在中美貿易戰期間將部分生產線遷移返港，但在新措施下，「香港製造」與「中國製造」已無分別，廠家遷港所作的投資變得無意思。
不過，金融發展局主席李律仁表示，在目前世界大環境下，雖然香港面對的挑戰增加，但當世界面對更多的摩擦，香港的中介地位顯得更有價值。李律仁指出，儘管有人有政治及選舉上需要，致國際形勢變得複雜，香港的中介角色難免遇到挑戰，但不見得角色有變，在當前複雜的國際形勢反而更具價值，他稱正當環球經濟轉差，香港對外國人才的吸引力反見增加。
星展王良享：未提貨幣條文 影響不大
星展銀行（香港）財資市場部董事總經理王良享表示，美國的措施未提及與貨幣、美元結算及港元相關條文，亦未見具體制裁名單，指業界可經其他地區分行，處理美國擬制裁名單的錢銀往來，故相信措施對本港市場影響不大。王又稱，除香港以外，尚有不少中東國家執行貨幣區機制，一旦美國對港實施全面制裁，將會構成不好先例，亦對大量留在中東的美元流動性構成問題。