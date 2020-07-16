鍾國斌：香港製中國製已無別 金發局：港中介角色更具價值

不過，金融發展局主席李律仁表示，在目前世界大環境下，雖然香港面對的挑戰增加，但當世界面對更多的摩擦，香港的中介地位顯得更有價值。李律仁指出，儘管有人有政治及選舉上需要，致國際形勢變得複雜，香港的中介角色難免遇到挑戰，但不見得角色有變，在當前複雜的國際形勢反而更具價值，他稱正當環球經濟轉差，香港對外國人才的吸引力反見增加。

星展王良享：未提貨幣條文 影響不大

星展銀行（香港）財資市場部董事總經理王良享表示，美國的措施未提及與貨幣、美元結算及港元相關條文，亦未見具體制裁名單，指業界可經其他地區分行，處理美國擬制裁名單的錢銀往來，故相信措施對本港市場影響不大。王又稱，除香港以外，尚有不少中東國家執行貨幣區機制，一旦美國對港實施全面制裁，將會構成不好先例，亦對大量留在中東的美元流動性構成問題。

（港區國安法）