美撤港特殊待遇 護照看齊內地 京召美使嚴正交涉 港府：配合中央反制

特朗普簽《香港自治法案》

制裁執行國安法人員

中方及港方反應強烈，中國外交部昨日批評美方法案嚴重違反國際法，指中方將做出必要反應，向美方實施制裁。港澳辦及中聯辦亦發聲明強烈譴責美方措施。新華社報道，副外交部長鄭澤光昨日召見美國駐華大使布蘭斯塔德，提出嚴正交涉，並予強烈譴責。鄭澤光稱為了維護自身正當利益，「中方將對美方錯誤行徑作出必要反應，包括對美方相關實體和個人實施制裁」；中方敦促美方「糾正錯誤」，停止干涉中國內政。

林鄭斥美不尊重國際關係準則

特首林鄭月娥日前接受新華社訪問時指出，美國政府和國會「完全不尊重國際關係基本準則」，不擔心美國對本港實施的制裁，又稱美國和香港屬雙邊關係，「從來不是香港佔了便宜」。

至昨晚港府發聲明，強烈反對香港自治法案成為美國法律，港府將配合中央採取的反制措施，亦會仔細研究美方措施有否違反世貿規則，不排除採取相關行動，重申措施對本港金融機構不具法律效力。

可凍結相關人物單位在美財產

特朗普前日在白宮玫瑰園舉行記者會，公布已簽署此前獲參眾兩院一致通過的《香港自治法案》令其生效，並再簽署行政命令，以展開執行取消對港特殊待遇。特朗普於5月底宣布，因應北京擬訂立《港區國安法》而要這樣做。特朗普形容《香港自治法案》給予其政府「強力的新工具」以向摧毁香港自由的個人或單位問責，指華府正觀察動向。他形容香港「並非（處於）良好狀况」，又指港人的自由和權利都被奪去。

按白宮網站公布的「命令」內容，特朗普指示相關部門在15天內開始執行中止或取消美國對港差別及優惠待遇的措施，包括要香港特區護照和中國護照的待遇看齊、尋求中止美港引渡協議等，另提出針對港區國安法，凍結相關人物或單位的在美資產等（見表）。

現H-1B簽證有效期

港護照60月 中國護照12月

其一對港人影響最貼身的相信是特區護照的待遇問題，目前美國對兩本護照在簽證規則和待遇上存在差別，例如專業技術工作簽證（H-1B）持有人及其直系家屬所持的簽證（H-4），特區護照持有人的簽證有效期為60個月，但持中國護照只有12個月。在個別案例，特區護照持有人會獲批同一簽證多次進入美國，但中國護照持有人同款簽證卻只能單次進入美國。

劉兆佳指殺傷力不大

袁彌昌：未見貨幣「核選項」

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，美國在港有太多商業利益，特朗普可選用的制裁項目不多，形容今次殺傷力不大，「連中文大學的合作都放埋入去」。他形容，美方措施不似是保護香港，而是推香港更靠向中國及亞洲市場。他預計，若美方再出手，或會調整移民限額。

港大政治與公共行政學系榮譽講師袁彌昌形容，特朗普拖延多時才簽署法案，反映其「招數」有限，亦未見有早前形容涉及貨幣措施的「核選項」，認為特朗普是姿態居多。他說，美國國務院之後公布的制裁名單影響或更大。

袁彌昌分析，由於美國總統大選臨近，故特朗普無視中美關係繼續惡化，從多方面向中國出手，他預計制裁名單將在接近大選時公布。

明報記者

（港區國安法）

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