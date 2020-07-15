康文閉館關場 維園百人游「尾班水」

中央圖書館昨人流正常，記者下午在館外觀察10分鐘，平均每分鐘有數人進場，但館內未算擠擁。家長張先生和4歲兒子前來借書，他認為圖書館關閉影響大，因兒子毋須上學後不時會帶他來看書。退休人士莫先生稱，平日每周有5天前來看書，因應今次再閉館，他特別借了7本書回家閱讀。

另外，每周到維園打網球的韓先生稱，受康文設施關閉影響，他預訂網球場被取消，認為一些沒身體接觸的運動場地其實毋須關閉。不少人亦趁維園泳池最一天開放前來游泳，下午約5時仍有近百人在場。參加泳班的丘同學稱，平均每周來習泳4至5天，泳池關閉後無法練習。

教區停公開彌撒 婚葬禮如常

另外，香港天主教教區昨發通告稱，為配合政府防疫，所有堂區聖堂及轄下小堂，及慣常舉行主日或平日公開彌撒地點，須暫停舉行公開彌撒，及其他形式團體宗教活動，婚禮葬禮除外。堂區聖堂及轄下小堂繼續供信友私人祈禱或朝拜聖體，堂區聖堂亦可安排每日或指定日期舉行明供聖體，供個別信友參與；在聖堂或小堂個別祈禱或朝拜聖體，不視為群組聚集，人數沒限制。

（疫情第三波）