搭車船今起須戴罩 警：違令先警告後票控

警方回覆稱，會與各公共交通工具公司溝通，攜手執法，於執行日常警務工作時，若遇見違例，警方會口頭勸喻或警告，若有人堅持違例行為，便會以傳票方式執法。

港鐵回覆查詢稱，如發現乘客未遵守規定會先規勸，若拒絕合作，別無他法下會阻止對方進入付費區，或要求對方離開付費區、車廂、輕鐵及港鐵巴士，有需要會向警方求助。香港鐵路聯合會副主席譚建釗稱，間中有較年長乘客在車廂內不戴口罩，認為立法有助減少衝突。

九巴表示，已向前線員工發指引，如乘客未戴口罩，車長可拒絕其上車或要求該人下車，車長亦可向公司或警方尋求協助。新巴城巴稱，相信乘客會遵守新規定而不會造成衝突。

新世界第一渡輪稱，若乘客拒絕合作而船未開出，會要求乘客離開；若已開船會因應情况聯絡執法人員，乘客入碼頭或在船上表示無口罩，可酌情提供口罩一次。

拒服務無罩食客 麥當勞職員遇襲

新例實施前，前晚及昨晨先後發生拒戴口罩而引致的傷人案。昨晨3時許，一男一女進入屯門山景商場麥當勞，男子拒戴口罩，職員拒絕服務，男子發難揮拳擊毁收銀機，再衝入收銀處粗口辱罵職員及揮拳打人後逃去，案件列刑事毁壞及普通襲擊，暫未有人被捕。另外，前晚11時許，一名沒戴口罩男子欲進入荃灣海之戀商場「驚安之殿堂」時，被女保安阻止及勸喻戴罩，男子不滿掌摑保安，該名55歲姓廖男子涉普通襲擊被捕。兩案中職員及保安均受輕傷送院。

（疫情第三波）