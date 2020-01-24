保就業國泰領6.8億 未允不裁員 補貼最多兼300億注資 職工盟批雙重福利未盡責

九巴龍運共獲3.45億 民建聯逾750萬

昨日公布的名單涉及約1.1萬名僱主，工資補貼額約62.7億元，承諾受薪僱員約27萬人，獲補貼僱主接受資助的6月至8月期間，需承諾不裁員。新公布名單包括多個大集團，其中國泰航空獲批最多補貼，達4.58億元，其次是九巴，獲批3.2億多元（見表），九巴與同集團的龍運巴士共獲批3.45億元。九巴回覆稱，疫情爆發至今載客量下跌一至四成，但一直不裁員、不減薪、不強制放無薪假，目前亦無計劃裁員或要求員工放無薪假。而政黨中以民建聯獲批最多補貼，補貼額逾750萬元，承諾受薪僱員305人。

除國泰航空外，其另外7間附屬及聯屬公司都有申請保就業計劃，其中香港機場地勤服務（HAS）獲約7082萬元、港龍航空獲6908萬元、國泰航空飲食服務獲4387萬元。國泰主席賀以禮前日在特別股東大會，未直接回應領取工資補貼後會否裁員，稱任何結構重整或裁員計劃會在今年第四季公布。

國泰：九成自願休假 職工盟：憂被開刀

國泰回覆稱，早前推出第二輪自願特別休假計劃，獲九成同事支持，參與計劃的同事於7至9月期間放3星期無薪假。職工盟蒙兆達表示，國泰有如取雙重福利，但至今沒承諾不裁員，是對保就業沒承擔的表現。他說，部分員工擔心不參與自願放無薪假計劃，會成為公司裁員「開刀」對象。

旅遊業受重創下，多個酒店集團申請計劃，其中有約10間酒店的富豪酒店國際獲批最多補貼，達3394萬元；半島酒店所屬的大酒店集團獲批637萬元。早前獲政府注資54億元的海洋公園則獲批5967萬元。

太興共獲6396萬 飲食業中最多

飲食業方面，至今以太興集團獲最多補貼，單是太興環球發展獲4403萬元，連同早前公布已取得補助的集團品牌，太興獲批6396萬元，譚仔雲南米線所屬的同心飲食獲批2686萬元，而吉野家和稻香海鮮火鍋酒家分別獲批1897萬及271萬元。

共115宗違承諾舉報

另外，截至前日保就業計劃秘書處收到115宗舉報，主要涉及無理減少員工人數或辭退員工、不按時出糧或減薪、疑似公司倒閉等，至今分別向勞工處及海關轉介17宗及1宗個案。秘書處昨日起分別向9000名僱主和2000名自僱人士發放第五批保就業補貼，涉及金額分別41億及1500萬元。

明報記者

（疫情第三波）