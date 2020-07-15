料的士機場載客掀第三波 袁國勇：早存邊境漏洞

本港自5月中起，陸續有獲豁免檢疫的機師、船員被發現確診，港府至本月8日收緊措施，強制要求機師及船員到亞博館驗病毒。袁國勇昨日在有線新聞表示，邊境漏洞一早已存在，導致部分患者入境，「那些漏洞不是一早沒人說，有人說過，都沒做好」。他又說，專家估計第三波的「零號病人」可能是的士司機，或有患者由機場乘搭的士，司機受感染後，光顧不同食肆傳染給員工，員工再傳給顧客，造成社區大爆發，另患者經不同交通工具傳至全港各區。

政府倡驗高危者 袁：驗有病徵者較理想

對於港府提出為高危者檢測，他認為檢測有輕微病徵者較理想，「通常如果他完全無病徵病狀，（檢測）有效性很低，做數萬個才有一個（確診）」，建議全港80多間門診派樣本瓶加強檢測。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，衛生署沒有權力規範獲豁免檢疫者，但政府可研究在特定情况，要求他們到港「乖乖地」留樣本，等結果陰性才離開。

（疫情第三波）