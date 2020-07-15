華大獲聘測毒 旗下公司曾泄數據

議員憂資料送內地 食衛局：本地檢測不供境外

立法會議員郭家麒批評，上述做法「出賣港人、出賣香港產業」，擔心生物辨識資料會「送中」，要求煞停計劃。食衛局稱，為檢測而收集或使用的個人資料，均須符合私隱條例，不涉提供予境外機構或人士。局方會考慮措施減少收集個人資料及接觸資料的流程。食衛局長陳肇始昨表示，高危群組檢測要視乎實驗室儀器本身是測試什麼類型樣本，檢測工作會在香港進行。

食衛局表示，能於短時間內提供數萬計規模的測試服務公司，包括華大基因開設的華昇診斷中心、中國檢驗有限公司及Prenetics。華昇及Prenetics會為安老院舍員工、的士司機及食肆員工檢測，公司會上門為院舍員工採集樣本，3群組測試會於本周分批進行；香港物業管理公司協會亦與中檢商討，為物管界別提供檢測。檢測費仍在商討，稍後公布。

食衛局又表示，衛生署早前經香港醫務化驗所總會聯繫，向5間本地私營化驗所直接採購服務，昨起協助檢測，每日合共可處理約1000樣本。醫管局探討於普通科門診設特別櫃枱，向有輕微病徵者提供深喉唾液樣本瓶。政府不排除進一步向私營化驗所直接購買服務。

行政長官林鄭月娥昨到慈雲山一所護養院，視察為安老院員工測試，聽取華昇負責人講解，約為80名員工採集咽拭子樣本。同場有華大基因總經理尹燁，以及華昇的董事胡定旭。

據公司註冊處，華昇上月9日成立，創辦成員包括萬隆福國際及華大基因健康科技（香港）有限公司，分別持六成及四成股份；後者位於大埔工業邨，由深圳華大基因股份有限公司全資持有。

華大：不接受傳媒查詢

據《南方都市報》，國家科技部2018年曾公開處罰，指華大旗下深圳華大基因科技服務有限公司，與英國牛津大學展開人類遺傳資源合作研究，違規將人類遺傳資料傳遞出境。華大其後否認與外國機構合作，披露資料不包含可識別個人身分信息。本報曾致電華大，但接聽電話者稱不接受傳媒查詢。

中檢由6間內地公司持有，中國檢驗認證（集團）有限公司持最多股份，中檢曾公開「全力支持」港區國安法。

（疫情第三波）