75食肆現確診 陳肇始：或全禁堂食 指疫情多涉小餐廳 7日後檢視禁令

黃大仙油尖旺沙田最多 佔38間

據衛生防護中心，7月本港爆發新一波疫情以來，最少已涉75間食肆，當中15間涉超過1名確診者，例如慈雲山中心薀莎餐廳昨增4宗確診，令餐廳確診人數增至6人，包括1名經理、1名侍應、2名廚房職員和2名食客。75間食肆當中，位於油尖旺和黃大仙的最多，分別有15間和13間，另有10間位於沙田。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，留意到近日個案不少都是長者，「有個別人士都幾鍾意飲茶，餐餐都出去飲茶。」此外，除了不少的士司機確診，亦有不少確診者任職餐廳，包括樓面、廚房、收銀等。

政府今日凌晨起收緊防疫措施，包括要求食肆下午6時至翌日清晨5時不能堂食、只能外賣，為期7日，陳肇始昨在港台表示，部分小型餐廳座位密集，不少確診都與這類食肆有關，故希望縮短堂食時間，又稱7日後會視乎疫情發展，不排除擴大不准堂食的時間，包括考慮全日都只能外賣、不能堂食。

不滿「頭痛醫腳」關酒吧

業界：疫情反覆因口岸把關不力

雖然今次疫情主要涉食肆，但政府針對酒吧、健身中心等場所的措施更嚴厲，需關閉7日。亞洲運動及體適能專業學院運動公關邱益忠表示，大部分健身中心同一時間只有2至10人使用，較食肆人流更少，認為政府應讓健身中心也可如食肆一樣經營半日。香港調酒師工會主席侯翠珊則形容，政府的措施「頭痛醫腳」，這一波疫情沒有酒吧群組，政府仍要求酒吧關閉7日，認為疫情反覆是政府口岸把關不好所致，卻要飲食業「埋單」。

何栢良袁國勇撐全面禁 許樹昌：已很嚴

港大感染及傳染病中心總監何栢良則認為，限制堂食措施可更「辣」，例如全日都不能堂食，他說，今次疫情集中在小型茶餐廳，這些茶餐廳地方擠迫，加上樓底較矮、沒有窗戶、空氣不流通，而廚房職員未必戴口罩，加上不少餐具直接擺在枱面，易被飛沫污染，故爆疫風險高。港大微生物學系講座教授袁國勇亦認為，應全面禁食肆堂食，但實際要顧及經濟活動，否則好多人無工開。

接近政府的消息人士表示，禁晚市堂食是平衡市民需要的決定，他說理論上全面禁止堂食當然最好，但並非每個「打工仔」都會帶飯上班，即使外賣午餐，亦難在外找地方吃；反而下班後較多聚餐活動，逗留食肆時間較午餐長，故考慮一籃子因素後，決定先禁晚市堂食。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨在商台稱，要求食肆下午6時後不能堂食的措施已很嚴格，難以限制早、午市也不能堂食，因為部分市民始終要上班，若單靠外賣的話食肆難以應付人流。

明報記者

（疫情第三波）