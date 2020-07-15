昨48宗半數源頭不明 4涉街市 慈雲山居民跨區買餸 袁國勇：或散播他區

入境處再多一人確診

另外，入境處前日再有一名38歲管制支援組的男高級入境事務助理員確診，他於灣仔入境事務大樓14及16樓負責後勤工作，最近一次上班為7月10日，其工作地點已全面消毒。同屬管制支援組的另一名女職員昨日亦初步確診，其母是確診個案（第1568宗個案）。張竹君指這兩名入境處職員並無明顯接觸，要再調查。本港第三波疫情以來，入境處有兩名職員確診。

食環署昨亦確認一名員工初步確診，他7月13日休假當天通知署方一名家人確診。署方稱該員工在金鐘道政府合署工作，負責派送文件，間中需到44樓接待處工作，最近一次上班日期為7月10日。

涉北河街慈雲山牛池灣街市

涉及北河街街市的第1557宗個案，是一名70歲女檔販，住在深水埗順寧道，7月7日發病。第1558宗個案是居於西貢的66歲男子，他亦曾到過北河街街市。第1570宗個案是慈雲山街市51歲女菜販。另有一名居於彩虹邨的43歲女外傭（第1533宗），曾到牛池灣街市買菜。

張竹君表示，難確定病毒是否由慈雲山擴散開去，因各區均有個案，認為病毒好可能隨人流游走，呼籲所有人都要提高警覺，當局會跟進街市清潔。

黃大仙區議會副主席黃逸旭表示，近日慈正邨一帶居民有搶購米、麵等，一來因區內疫情嚴峻，居民希望減少外出，二來今日起食肆晚市不能堂食，居民要準備糧食。他又說，近日區內不斷有人確診，居民已不敢光顧區內街市，會跨區買餸、跨區飲茶。

港大微生物學系講座教授袁國勇指出，跨區買餸的慈雲山居民有常識，因為慈雲山已有人帶病毒，但如跨區活動者帶病毒，有可能將病毒帶至其他區。

（疫情第三波）