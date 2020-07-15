首患者有肺積水 氣促咳嗽沒即檢測 伊院爆疫 同病格3人中招

本港昨天增48宗確診，40宗屬本地個案，累計升至1569宗確診及1宗疑似個案，另有10多宗初步陽性，源頭不明本地個案達25宗。

同病格10人

次患者曾赴老人院佛教醫院

伊院A6內科病房首名確診的92歲老婦因長期病，7月12日（周日）凌晨入住近走廊的第二張病牀，同日夜晚驗出陽性。同病格共有10人，根據伊院，在窗邊病牀的77歲婦昨確診，在首名確診者對面牀的64歲癌症女病人前晚發燒，昨驗出陽性。

該77歲老婦為伸手助人協會匯豐銀行基金樂富護老院的院友，6月28日因跌傷入伊院，7月2日出院後在院舍逗留半日，同晚因高血壓再入院，12日轉送佛教醫院，首次對檢測呈陰性。院方得悉有人確診後，即安排她返伊院，其檢測呈陽性，沒病徵。據悉，首名確診者病毒數值（ct value）介乎10至20之間，病毒量相當高；其餘兩人ct value超過30，其中一人接近40，相信很大可能處於感染初期。

伊院丟棄儀器 不再共用

伊院感染控制主任龍振邦表示，首名患者入院時有心臟病徵狀，中午起咳及發燒，遂安排測試，傍晚確診，即送隔離病房，正安排其他非密切接觸的病人及員工驗病毒，大部分暫呈陰性。院方已丟棄病房的溫度計等儀器，改用即棄儀器，病人不再共用。該院內科部門主管陳偉文說已即加強安老院及疫廈病人檢測，不論他們有否上呼吸道感染或明顯病症，也會檢視如何改善共用護理設施，並減少非緊急服務，減輕病房擠迫。

昨天到病房調查的港大微生物學系講座教授袁國勇認為，最大問題是社區爆發「好犀利」，部分病徵不明顯的病人入院，尤其長者免疫反應較慢，未必即發燒。他說首名確診者有心臟病、肺積水、氣促及咳，未即時安排病毒檢測，令她有可能接觸同房病人。他說老婦或因氣促而除口罩，咳嗽時將飛沫染到牀邊、牀欄、桌子，她亦可撐拐杖走動，走到廁所，觸摸其他病人的牀欄、桌子，或傳染他人。

袁國勇倡心臟病肚瀉病人檢測

料空氣傳染機率不大

袁國勇建議，如病人有心臟病、肚瀉，最好安排檢測，特別是長者，接觸慈雲山區、安老院，以減醫院爆發。他說仍需調查爆發原因，現階段不除排其他可能，包括共用醫療儀器感染、空氣傳染，但指病房每小時換氣12次，撇除3病人，其他醫護或病人暫沒事，料空氣傳染機率不大。被問到會否經環境污染而感染，他說最重要是一早為病人測試、找出病例，老婦氣促辛苦，難免會除口罩，而院內病人要飲食。

對於77歲婦居住院舍，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，雖然她出院後在院舍逗留時間很短，但亦擔心，已派員到院舍了解並安排院友檢測。至於院舍有多少密切接觸者，張稱仍需調查。佛教醫院會安排5名曾於同一病格的病人隔離，另曾接觸該名病人的13名醫護則需醫學監測。

威院清潔工瑪嘉烈病患確診

另外，昨有兩名患者與醫院相關，包括威爾斯親王醫院65歲外判清潔支援服務員工，其丈夫為早前確診兼職的士司機。另一83歲老婦留醫瑪嘉烈醫院急症科病房期間曾拉低口罩打噴嚏，噴到一名戴口罩護士的面部，護士須檢疫（見另稿）。至於曾接受確診者血小板輸血的一名病人，對病毒呈陰性，沒不良反應。

明報記者

（疫情第三波）

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