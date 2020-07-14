教局建議補習社明起停課兩周

張竹君稱補習社高危

業界：一直有防疫措施

政府進一步收緊社交距離措施，要求健身中心、遊樂場所等停業7天。教育局昨建議，補習學校明天起暫停面授堂兩周。當局稱過去數天疫情在本港有繼續擴散迹象，確診持續上升，為進一步保障學生、教職員以及公眾的健康及安全，經通盤考慮及諮詢專家意見後，決定進一步收緊措施。

張竹君日前稱據其所見，補習社房間較小、較迫，認為補習社屬高危。教育中心聯盟發言人蘇廸希表示，補習社非感染源頭，疫情爆發以來一直有為學生探熱、潔手消毒等防疫措施，並縮減每班人數，「補習社最安全」。近日多宗確診個案與的士司機、水泉澳邨等有關，蘇反問當局，為何不勸人不搭的士、不回水泉澳邨住所。

兩成學生要求退款 業界憂倒閉潮

蘇廸希表示，近日業內約兩成學生要求退款，暫停補習，而暑期課程收入對補習社「超重要」，加上現仍處於復課初段，業界尚未恢復因停課而受損的「元氣」，憂新一波疫情持續，令補習社倒閉潮再現。

（疫情第三波）