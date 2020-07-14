張竹君點名5餐廳 涉逾20確診恐藏傳播鏈

3間位於慈雲山中心

與該5家食肆有關的確診個案超過20人，位於慈雲山中心的翠河餐廳涉及的確診個案最多，有10人。該店一名62歲女兼職收銀員日前確診，其28歲女兒及2歲孫女昨亦確診；她的同事、41歲女收銀員也確診。食客方面，前日確診的第1444宗個案，與她一同用餐的48歲女友人亦確診。另外，前日確診的第1440宗個案，其46歲妻子和19歲兒子昨亦確診。同樣位於慈雲山中心的百匯軒及薀莎餐廳，亦有顧客及餐廳員工感染確診（見表）。

5間餐廳全暫停營業

上環聚點坊點心專門店前日有3人初步確診，包括點心師傅、老闆及其妻，而點心師傅和老闆的妻子昨確診；老闆維持初步確診。此外，一57歲男的士司機亦確診，他曾到聚點坊用餐，並接載該餐廳老闆。

張竹君表示，已指示上述5間餐廳「大清洗」，確診個案的密切接觸者須送檢疫中心。她呼籲市民若曾到訪上述餐廳，有不適要盡快求醫。本報記者昨日所見，5間餐廳下午全數落閘暫停營業。

（疫情第三波）