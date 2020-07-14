書展叫停被斥慢半拍 展商料損失逾20萬

動漫節教育博覽等亦延期

另外，原定本月24至27日舉行的香港動漫電玩節暨第一屆巨匠潮流藝術玩具展，亦要延期至10月或12月。2020高級視聽展、香港電腦通訊節及健康與運動科技博覽亦延期。

參展商已入貨聘人手

出版總會籲提供資助

九巴、峰鳥出版、南亞圖書先後因疫情退出書展，貿發局昨午發稿稱，過去周末與政府商討，因應疫情發展，政府基於公共健康風險，重新收緊社交距離限制，書展採取預防措施亦難追蹤接觸個案，應避免舉行，故本月15至21日的香港書展及香港運動消閒博覽、16至19日的教育及職業博覽及16至17日的創業日將延期。有傳書展將延至9月或12月，貿發局稱將與不同持份者商討安排。

參展商天地圖書業務發展經理陳志全表示無奈，稱周六已在會場搭建攤位，搭建費連同運輸費估計損失逾20萬元。樂文書店職員林小姐表示貿發局太遲宣布改期，早入了貨、租了存貨倉、聘臨時工，料損失逾萬元。另有參展商稱已耗數十萬元入貨，憂隨時因缺現金流結業。

香港出版總會支持書展延期，但不少出版社已投入開支，擔心血本無歸，包括搭建費、材料費、宣傳費、運輸費、趕製圖書的額外費用等，可謂雪上加霜，籲政府考慮提供資助解出版業困境。民主黨立法會議員鄺俊宇批評，過去一周再爆疫情，政府做事「慢半拍」，政府及貿發局遲遲不決定書展及有關展覽是否延期，昨煞停書展令參展商、書商及有關自僱者大失預算，呼籲當局提供賠償及協助。

出版社變陣辦網上書展

商務及經濟發展局回覆， 政府為合資格書展參加者提供全數資助參與費用，資助適用於延期後書展，但未有回應會否另有賠償及協助。

聯合出版集團從即日起至7月底舉辦網上書展，逾20萬種圖書八折出售。三聯書店和明報出版社亦計劃推網上書展，明報出版社除提供折扣外，正計劃與作者合辦網上直播、推出限量簽名版書籍等。

（疫情第三波）