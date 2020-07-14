政府億元聘兩內地機構助檢測 先驗4高危群組40萬人 防疫基金支付

料每樣本收費300元

平過本地 貴過內地澳門

林鄭月娥昨表示，與專家商討後，認為現在是時候加強在社區的檢測，以尋找隱性患者，減少傳播風險。她說下月起本港有能力每日做到8000個檢測樣本；為增加檢測量，她說已接觸及安排私人機構提供檢測服務，兩間都是內地機構，形容雙方商討進度「七七八八」，希望爭取本周起，先為較高風險群組檢測，包括安老院員工、食肆員工、的士司機及物業管理員工，估計人數逾40萬。首個檢測群組是安老院舍，有關費用由防疫基金支付，相信檢測成本會較本港價格約1200元低。

尋隱性患者 安老院舍先驗

她稱兩間公司在港已營運一段時間，但並非做病毒檢測，在內地及海外一直有做檢測工作。被問到為何安排該兩間公司為港人檢測，林鄭表示是為了減低檢測費用，又稱兩間公司每日檢測量極多，其中一間來自深圳，另一間每日為澳門作超過1.5萬個病毒測試，「應該可以畀到我哋好大嘅信心」，惟她未有透露兩公司名稱。據悉，兩間公司為香港華大基因科技服務有限公司，以及簡稱「中檢」的化驗公司。

港大深圳醫院院長盧寵茂早前表示，內地每次總檢測費用只需約175元人民幣。而資料顯示，澳門居民可到指定地點做檢測，首次檢測免費，之後每次檢測收費180澳門元。

運輸物管業「終於成功爭取」

業界普遍歡迎政府安排高風險群組員工檢測，汽車交通運輸業總工會的士司機九龍分會主任杜燊棠表示，的士司機屬高危群組，早前有司機曾到有確診個案光顧的茶餐廳用膳，要自費逾千元檢測，呈陰性才可開工。杜燊棠又表示，催促政府為業界檢測多時，「終於等到，應盡快落實，唔好再拖拖拉拉」。香港物業管理公司協會會長陳志球表示，業界一直有向政府爭取為前線員工檢測，認為政府終於回應業界訴求，亦可同時令員工及居民安心，是一舉兩得，協會會配合政府安排，讓前線員工接受檢測。

明報記者

（疫情第三波）