患者病發前捐血 輸伊院病人 袁國勇：感染機率低

本報前晚接獲消息稱伊院一名確診者曾捐血，至昨午紅十字會輸血服務中心證實一名確診者7月5日到西九龍捐血站捐血。

醫管局總行政經理劉家獻昨在記者會稱，輸血中心昨早接獲確診者通知曾捐血，源頭不明個案之一的35歲男子（第1509宗），於5日下午3時至4時半之間到場捐血，該血站全日有85人捐血，而下午1時後約59人，全日有14名工作人員，當中4人曾接觸確診者。

醫局：參考韓案例 未見經血液感染

確診者於捐血後4天、即9日發燒及咳嗽，但無通報輸血中心，據悉他直至前晚向伊院的醫護透露，而9日其血小板被輸予一名長期病患者，病人至昨情况穩定沒病徵。對於輸血患者有何長期病，劉家獻稱相信患者血小板不足要輸血以維持凝血。男子捐血剩餘的紅血球及血漿將送驗不會使用。

被問到輸血感染風險，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，確診者捐血時不屬傳染期。劉家獻說，參考過往SARS及MERS經驗，以及早前韓國亦曾有新冠確診者捐血案例，皆未有資料顯示冠狀病毒經血液感染。

憂病人不夠用 籲勿減少捐血

對於如何防範隱形患者捐血，劉稱香港以至全世界都沒特別方法檢測捐血者，現曾到外地、與確診者密切接觸的人要暫緩捐血28日；如有病徵應「睇定啲」才捐；他提醒捐血者若出現病徵，應盡快通知中心，以回收涉事血包。他呼籲市民勿因事件減少捐血，疫情期間捐血人數已減少，但需要血液患者數目並無下降，擔心病人不夠血液。

袁國勇表示，透過輸血感染新病毒的機率很低，因病毒主要集中在患者呼吸道。至於目前社區多源頭不明個案，部分患者無病徵，應如何防範疑似患者等捐血，袁稱「全世界都未有證據要去做」，又舉例每年都有很多人流感，是否流感病毒有可能入血就不捐血。

血液及血液腫瘤科醫生區永仁認為，患者未有病徵時捐血，即使血液帶病毒，含量應相當低，相信輸血者感染風險不高。他說新冠病毒與流感病毒傳染途徑類似，主要透過呼吸道飛沫傳播，全球至今未有文獻記載有人透過輸血感染流感。他續說，需接受血小板患者，一般為骨髓移植、血癌病人等免疫力相對低病人，若缺乏血小板供應，擔心失血過多致死的機率高於細菌病毒感染。

（疫情第三波）