疫情蔓延醫院診所 護士病人確診 兩公院19人須檢疫 專家憂交叉感染拖垮醫療系統

衛生防護中心傳染病處主任張竹君形容疫情險峻，單靠圍堵政策不能控制疫情，籲市民留家、減少活動或接觸他人。

增41本地個案 20源頭不明

本港累計1521宗確診及1宗疑似個案，另10多宗初步確診。新增52宗確診中，41宗為本地個案，20宗源頭不明。多個群組續爆疫，包括已有3名員工染疫的屯門建榮飯堂，老闆昨亦確診。最新食肆群組涉上環聚點坊點心專門店，其點心師傅、曾接載東主之的士司機、東主妻子染疫，店東初步確診。張竹君點名5間食肆，籲市民注意。

兩患者與醫院或診所有關，包括在油麻地聖心癌症專科中心工作的49歲女註冊護士，本月3日及7日曾上班，7日晚不適。該診所患者為癌症病人，張竹君承認「比較擔心」，會了解其接觸病人情况。

另一92歲婦7月12日因長期病患留醫伊利沙伯醫院內科病房，無上呼吸道感染與發燒，昨確診。同病格10名病人，除因自身疾病離世病人，9人須檢疫。該院一名護士為她抽取鼻液樣本時沒戴N95口罩及面罩同須檢疫；35名醫護須14天醫學觀察。她7月9至10日留醫明愛醫院內科病房，同病格9名病人須檢疫。

公院清潔工初步確診

有護士家人染疫

另外，威爾斯親王醫院一名外判清潔支援服務員工初步確診，平日不會直接接觸病人，丈夫為一名早前確診的的士司機。另一在葵涌醫院精神科急症病房工作的護士要檢疫，其家人7月10日確診，護士7月9日最後一日上班，沒病徵。

張竹君形容疫情「好險峻」，源頭不明個案升，社區應有很多其他沒源頭沒病徵個案，目前只能追蹤患者密切接觸者，「但唔會搵得晒，全港市民周圍行」，大型檢測也未必能找到所有個案。她說單靠圍堵並不能控制疫情，籲減少接觸他人，未來一兩周提高警覺。

專家：病房爆發機率不高

憂員工交叉感染

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超稱，反映社區傳播廣泛，不同個案透過不同渠道進入醫院，對醫院交叉感染造成「大威脅」。他認為若醫護穿合適保護裝備，在醫療程序出現交叉感染機率不高，但如有醫院員工感染，在其餘時間與其他員工接觸，不能排除出現院內交叉感染。他說如醫院出現爆發，不單影響病人，甚至會「倒流」個案至社區，加劇社區傳播；另可能不少醫護須檢疫，對醫療人手及設施造成壓力，加速醫療系統崩潰。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，現階段醫院「失守」可能不高，即使確診者曾住普通病房，但病房換氣率每小時6次；接觸過患者的醫護則要小心觀察情况，包括留樣本驗病毒。倘醫院爆發，他說屆時須封閉有關病格，檢測及隔離密切接觸者。

港泰一院友離世 增3確診

此外，港泰護老中心有限公司昨多3人確診，包括86歲及85歲男院友、一名曾在院舍門口探望染疫妻子的88歲男子。群組累計升至40人，院友達31人，佔院友總數逾83%。一名有長期病的95歲確診女院友昨傍晚離世，她7月10日入院時沒病徵，翌日轉差，需用氧氣協助呼吸。連同該老婦，本港累計8名確診者死亡。

明報記者

（疫情第三波）