送駿洋邨檢疫途中 發燒韓裔男跳車

昨晨6時許，載有數名須接受檢疫者的小巴沿大圍青沙公路往新界方向行駛，至近城門隧道時，車上一名39歲報稱任職導遊的韓裔男子突然打開太平門「跳車」，司機見狀即停車。隨行男警下車制服事主，其間手指受輕傷，事主則頭、手及腳部受傷，事後坐在公路一旁抽煙。救護人員接報到場將事主送往威爾斯醫院治理。

入住非檢疫令地點

致電韓領館稱被禁錮

衛生署回覆查詢稱，該名違反檢疫令的韓裔男子持香港身分證，上周四（9日）抵港，要家居檢疫直至22日。署方前日下午接獲警方通知，該男子曾致電韓國駐港總領事館，指自己正被禁錮，尋求協助。他當時入住彌敦道487號Casa Hotel，而非檢疫令要求的地點。警方當日黃昏於該酒店截獲他，量體溫後發現他發燒，安排救護車將他送往伊利沙伯醫院急症室接受治療。

出院自行返酒店警尋回

昨日凌晨院方通知署方韓男可出院，署方正安排他前往駿洋邨檢疫中心繼續檢疫，惟他自行出院返回酒店。警方昨早尋回該男子並安排車送他到駿洋邨，惟他其後跳車，二度逃避檢疫。衛生署稱會調查任何懷疑違令個案，如有需要會徵詢律政司意見，對有關個案作檢控。

另昨午1時許，正在曹公潭戶外康樂中心接受檢疫的46歲麥姓本地男子突感不適昏迷，送往仁濟醫院後不治。死因有待驗屍確認。