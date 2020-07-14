新人婚宴兩度延期 飲食界轉推外賣優惠

3月改7月 再改至明年3月

Pinky及Tik原於3月29日簽紙及辦婚宴，原本預訂18圍酒席，因當時的20人限聚令，把婚禮延至本月19日，20人限聚令上月放寬，二人滿以為婚宴可順利舉行，惟政府昨日再收緊限聚令。負責統籌該婚禮的Jessica表示，二人已決定將婚宴再順延至明年3月，他們如不少原定年初結婚的新人，本料夏天疫情會緩和才順延婚禮到7月及8月，未料疫情復燃，又指現時政府措施每周檢視，「不如一刀切不准婚宴舉行直至另行通知。現時新人每個星期緊張一次，難以決定是否延期」。

香港餐飲聯業協會會長黃家和說，是次措施首當其衝的是宴會場所及酒樓。他按3至4月的疫情下生意額計算，料餐飲業或損失逾30億元；外賣並非所有食肆適用，即使做到，帶來的營業額亦比堂食少，期望政府其後會有補助。

（疫情第三波）