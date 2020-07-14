新人婚宴兩度延期 飲食界轉推外賣優惠

【明報專訊】政府3月28日推行婚禮不容許多於20人的「限聚令」，翌日適逢新人Pinky及Tik結婚大日子，二人當天只能簽紙結婚，婚宴要延期至周日（19日），本以為可順利舉行，豈料措施「復活」兼收緊，食肆晚上6時後禁止堂食；一對新人決定將婚宴再順延至明年3月。此外，身兼行政會議成員的立法會飲食界議員張宇人昨日在政府公布新措施前變陣，將原定周三起推出的「7月7折、8月8折」堂食優惠，轉作外賣優惠，以配合政府措施。
3月改7月 再改至明年3月
Pinky及Tik原於3月29日簽紙及辦婚宴，原本預訂18圍酒席，因當時的20人限聚令，把婚禮延至本月19日，20人限聚令上月放寬，二人滿以為婚宴可順利舉行，惟政府昨日再收緊限聚令。負責統籌該婚禮的Jessica表示，二人已決定將婚宴再順延至明年3月，他們如不少原定年初結婚的新人，本料夏天疫情會緩和才順延婚禮到7月及8月，未料疫情復燃，又指現時政府措施每周檢視，「不如一刀切不准婚宴舉行直至另行通知。現時新人每個星期緊張一次，難以決定是否延期」。
香港餐飲聯業協會會長黃家和說，是次措施首當其衝的是宴會場所及酒樓。他按3至4月的疫情下生意額計算，料餐飲業或損失逾30億元；外賣並非所有食肆適用，即使做到，帶來的營業額亦比堂食少，期望政府其後會有補助。