康文設施明起再關 公僕彈性上班

林鄭籲私營機構安排在家工作

政府今次將多項防疫措施收緊至較3月時更嚴厲的水平，惟未有如上一波疫情般恢復公務員在家工作安排，特首林鄭月娥解釋，安排公務員在家工作會影響公共服務，故不會一刀切讓公務員在家工作，會改為推出彈性上班時間，但呼籲私營機構盡量安排員工在家工作。

林鄭月娥昨日表示，有認真考慮過安排公務員在家工作，但參考上次安排，認為公務員在家工作會影響公共服務，例如會影響市民到運輸署換駕駛執照、到社署申請綜援、到屋宇署入則等，故一刀切安排公務員在家工作不適合。她說，公務員事務局長聶德權昨日已發通告，讓公務員彈性上班及午飯，例如可以遲些上班、遲些下班，希望可以減少社交距離，減低公共交通工具擁擠情况。

林鄭月娥又呼籲，若私營機構沒有需要提供持續服務，應盡量讓員工在家工作，以減社交接觸。

多間機構推特別安排在家工作

雖然政府未有安排公務員在家工作，但多間院校及私人機構都已因應疫情而推出特別工作安排，例如港鐵昨天向員工發內部通告，安排寫字樓員工今日開始分兩組，輪流回辦公室或在家工作，直至另行通知，減低交叉感染風險。國泰航空昨亦向員工發內部通告，讓並非營運上有必要回公司的員工，分為兩組輪流在家工作，措施維持至本月26日。

科大及嶺大分別在今日和明日起恢復彈性工作安排，直至另行通知，而城大各部門主管昨起計一星期，可彈性安排員工在家工作。浸大昨回覆稱會實施「交錯工作及午膳時間」安排，以確保教職員在繁忙時間能保持社交距離。

（疫情第三波）