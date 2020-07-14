高風險區來客 登機須證陰性 可禁不符條件機船入境 營運人可判囚

【明報專訊】本港第三波疫情除大量本地個案外，亦有不少輸入個案。特首林鄭月娥表示，行政會議昨日通過新規例，引用《預防及控制疾病條例》第599H章，授權食物及衛生局長對抵港旅客及跨境交通工具施加要求，若旅客在過去14天曾逗留疫情高風險地區，不論是從出發地點或是中轉地點，必須出示證明其新冠病毒檢測呈陰性結果，才可登機或登船，否則航空公司或船公司將受處罰。
抵港者沒遵要求可囚半年
政府表示，本月7至13日的新增個案中包括55宗輸入個案，主要來自新冠病毒的「高風險地區」，例如巴基斯坦、印度、孟加拉、尼泊爾及南非；以及來自菲律賓及印尼的外籍家傭；第599H章將引入機制賦權食衛局長，就指明地區到港的跨境交通工具及抵港者，施加保障公共衛生的條件，包括可要求從跨境交通工具抵港旅客在抵港前，接受由認可化驗所做的病毒檢測，而其結果為陰性。
港府昨未公布高風險地區名單，食衛局稍後將就此發出指示。
若有關抵港者不符合條件，衛生主任可禁止有關飛機或船進入香港範圍，而航空公司或船公司的每一營運人即屬犯罪，最高可被罰款5萬元及監禁6個月；若營運人提供屬虛假或誤導資料，最高亦可被罰款5萬元及監禁6個月。旅客方面，若抵港者沒有遵從提供資料的要求，或提供屬虛假或誤導資料，最高可被罰款1萬元及監禁6個月。
政府於4月6日公布限制入境的防疫措施，已包括所有非香港居民從海外乘搭飛機抵港，不准入境，直至另行通告。
港人坐金巴到澳門須證陰性
另外，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心宣布，基於香港疫情變化及公共衛生考慮，由昨日中午起，所有乘搭港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）由香港入境澳門的乘客，須出示7天內的核酸檢測陰性證明，否則可被拒絕入境。