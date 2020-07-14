高風險區來客 登機須證陰性 可禁不符條件機船入境 營運人可判囚

抵港者沒遵要求可囚半年

政府表示，本月7至13日的新增個案中包括55宗輸入個案，主要來自新冠病毒的「高風險地區」，例如巴基斯坦、印度、孟加拉、尼泊爾及南非；以及來自菲律賓及印尼的外籍家傭；第599H章將引入機制賦權食衛局長，就指明地區到港的跨境交通工具及抵港者，施加保障公共衛生的條件，包括可要求從跨境交通工具抵港旅客在抵港前，接受由認可化驗所做的病毒檢測，而其結果為陰性。

港府昨未公布高風險地區名單，食衛局稍後將就此發出指示。

若有關抵港者不符合條件，衛生主任可禁止有關飛機或船進入香港範圍，而航空公司或船公司的每一營運人即屬犯罪，最高可被罰款5萬元及監禁6個月；若營運人提供屬虛假或誤導資料，最高亦可被罰款5萬元及監禁6個月。旅客方面，若抵港者沒有遵從提供資料的要求，或提供屬虛假或誤導資料，最高可被罰款1萬元及監禁6個月。

政府於4月6日公布限制入境的防疫措施，已包括所有非香港居民從海外乘搭飛機抵港，不准入境，直至另行通告。

港人坐金巴到澳門須證陰性

另外，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心宣布，基於香港疫情變化及公共衛生考慮，由昨日中午起，所有乘搭港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）由香港入境澳門的乘客，須出示7天內的核酸檢測陰性證明，否則可被拒絕入境。

（疫情第三波）