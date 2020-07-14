搭車船須戴口罩 晚市禁堂食 限聚再收緊至4人 12類處所關閉 明起生效

不戴罩者可罰5000

司機可拒登車 為期兩周

新型冠狀病毒疫情自本月初開始急劇惡化，事隔逾一周，特首林鄭月娥昨宣布制定多項防疫措施，包括推出第599I章《預防及控制疾病（佩戴口罩）（公共交通）規例》，強制要求市民乘搭公共交通工具時要戴口罩，涵蓋範圍包括巴士、小巴、港鐵、港鐵付費區，以及近日出現多宗確診個案的的士等；營運商、司機等獲授權者可拒絕不戴口罩者登上交通工具。新要求周三（15日）零時生效，為期兩周，違例者最高罰款5000元，未滿兩歲或有健康問題等有合理辯解者可不戴口罩。

近日多宗本地個案都和食肆有關，政府昨日針對餐飲業務推出較3月時更嚴厲的措施，除了將每枱人數限制收緊到4名及餐廳只可坐半滿，最新要求食肆每日下午6時至翌日清晨5時不能提供堂食，只能外賣，為期7天。另外，社交距離措施再次收緊，包括將限聚令由50人重新收緊至4人（見圖）。

林鄭否認反應慢：防疫寧緊莫鬆

林鄭月娥說，本港疫情自7月初起變得嚴峻，政府的態度是「寧緊莫鬆」，故今次措施比以往更緊，又稱政府的防疫措施不是完全科學，「不可能再慢慢磋商才做」。至於政府為何在這一波疫情爆發超過一星期才推出嚴厲措施、是否反應太慢，她說過去一周已推出多項措施，包括宣布學校提早放暑假等，強調政府有快速應變。她又稱提早一天於昨日召開行政會議，通過所需法例，稱「我不用再跟你爭辯究竟我們是做得快還是慢」，認為政府以迅速應變的態度處理。

沒限早午市 陳肇始：市民上班要吃早午餐

被問及為何只在公共交通工具上強制戴口罩，而不要求在所有公眾地方戴口罩，食物及衛生局長陳肇始說，公眾上班或出行都要乘搭公共交通工具，且交通工具上有大量人流，亦是密閉空間，加上近日有的士司機群組，故針對性要求在公共交通工具上要戴口罩。

至於為何禁止食肆晚市設堂食，早市、午市則沒有限制，陳肇始說，因為市民上班要吃早餐和午餐，晚餐可以在家吃飯或買外賣。

餐飲界料損失逾30億元

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，理解措施要嚴格、確切執行才有效，但業界生意無可奈何受影響，首當其衝的是宴會場所及酒樓，他按3月至4月的生意額計，料餐飲業損失逾30億元。

許樹昌：比預期「辣」 憂未帶頭在家工作

中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌表示，港府推出的控疫措施整體比預期更「辣」，包括限制堂食時間、要求乘車戴口罩等。他指平時較多市民出外晚餐，相信新措施可有效減少食肆人流；而早前市民普遍戴口罩，惟父親節前放寬限聚等措施後，不少人以為安全，有所鬆懈，認為強制戴口罩的措施好。

許樹昌續稱，目前措施唯一「有少少擔心」的是港府沒帶頭重啓公務員在家工作，他指不少企業跟政府措施，如果實施在家工作的企業不多，擔心上下班時間都會較多人聚集於公共交通工具，有傳播病毒風險。

明報記者

（疫情第三波）

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