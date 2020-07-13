初選超區投票混亂 涂謹申：投票者眾認受不成問題

澄清不設補投 區諾軒致歉「未合格」

電子票手機程式版面會詢問選民是否傳統功能界別選民，要選「否」後才能投「超區」候選人。初選首天，有市民誤解問題而按錯掣，未能投超區票。區諾軒一度稱市民可以用紙本補投，但其後澄清不設補投安排。昨日在元朗票站所見，義工提示下市民大多能掌握投票安排，未見混亂。記者曾以選民身分到實體票站，詢問能否補投超區票亦被拒，票站人員表示，只能在票站確認電子票二維碼（即交選票）前更改投票選項，一經確認就不得更改。

初選超區候選人涂謹申認為，兩日初選中超區投票人數眾多，相信認受性不成問題，但要到開票後才知道選情。

區諾軒昨總結時承認，投票安排有不少漏洞，稱民間投票如用政府級別比較，是「未合格」，但如投票人數夠多，候選人得票有差距，便能減低漏洞的影響，期望各黨派認受今次投票結果。