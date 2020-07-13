初選超區投票混亂 涂謹申：投票者眾認受不成問題

【明報專訊】民主派一連兩日初選，除地區直選外，絕大部分選民可就區議會（第二）功能界別（「超級區議會」）投票，但首天出現混亂，部分選民用電子投票界面按錯掣而未能選「超區」候選人。協調初選的前立法會議員區諾軒一度表示未有投超區票的選民可補投實體票，昨日改稱不能補投並就此致歉，他昨晚承認初選安排未合格。超區初選候選人涂謹申稱超區投票人數多，認受性不成問題。
澄清不設補投 區諾軒致歉「未合格」
電子票手機程式版面會詢問選民是否傳統功能界別選民，要選「否」後才能投「超區」候選人。初選首天，有市民誤解問題而按錯掣，未能投超區票。區諾軒一度稱市民可以用紙本補投，但其後澄清不設補投安排。昨日在元朗票站所見，義工提示下市民大多能掌握投票安排，未見混亂。記者曾以選民身分到實體票站，詢問能否補投超區票亦被拒，票站人員表示，只能在票站確認電子票二維碼（即交選票）前更改投票選項，一經確認就不得更改。
初選超區候選人涂謹申認為，兩日初選中超區投票人數眾多，相信認受性不成問題，但要到開票後才知道選情。
區諾軒昨總結時承認，投票安排有不少漏洞，稱民間投票如用政府級別比較，是「未合格」，但如投票人數夠多，候選人得票有差距，便能減低漏洞的影響，期望各黨派認受今次投票結果。