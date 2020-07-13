一參選區議員被捕 譚得志街站遭高空擲物

周浩鼎稱違限聚令 梁志祥促執法

民建聯立法會議員梁志祥亦表示，現時限聚令生效，民主派舉辦初選時機不對。他續稱，留意到有人在未經批准情况下，使用政府用地和欄杆宣傳，形容初選是「充滿違法違紀嘅行為」，希望有關機構盡快執法，追究初選發起人。

警截查指涉藏危險藥物 何致宏：處方藥

另外，初選期間，各區亦發生零星衝突。初選候選人、中西區區議員何致宏，昨傍晚於筲箕灣太安樓街站拉票時，被巡經警員截查，於其腰包檢獲一包「懷疑危險藥物」，涉管有危險藥物被捕，由警員鎖上手銬帶署扣查，已獲准保釋候查，7月下旬向警方報到。何致宏獲釋後表示，警方搜出的藥物是由醫生給予治療一般疾病，當時沒帶醫生證明，相信一般市民亦不會帶，卻成為警方拘捕理由。何致宏斥警方濫捕，只為打壓民主派初選候選人。

九龍東候選人譚得志（快必）昨午12時許於黃大仙下邨龍輝樓對開擺街站，一名女子與譚的支持者爭執，女子離開後突有玻璃樽及兩袋垃圾從高處墜下，譚及團隊義工隨即報警。譚表示，今次已是他在上址擺街站期間，第三度有人高空擲物，幸無人被擊中，他則在躲避期間腳部撞柱受輕傷，並無大礙。警方表示，調查後暫無人被捕，事件中無人受傷或財物損毁。

九龍西候選人民協何啟明表示，初選首日完結後，有警員稱接獲投訴街站有噪音，遂到蘇屋邨櫻桃樓互委會調查，其間發現互委會告示板上一張揮春以細字印有「光復香港 時代革命」字眼，警員稱或涉違反《港區國安法》，何事後以卡片遮蓋字眼。