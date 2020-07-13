人龍續現 「有心理準備出線者被DQ」

截龍前防暴抵大埔票站 無截查

昨晚9時截龍前，大批防暴警抵達大埔中心票站外，氣氛一度緊張，惟未有警員截查市民。昨晨亦有警員到沙田第一城票站，登記票站負責人身分證及個人資料，沒帶走任何人。該票站自上午10時許人龍從未間斷，高峰時約達200人排隊，需票站人員指示排隊位置。

全港近250個區議員辦事處及商戶昨繼續化身票站，多區票站繼續出現人龍，大埔廣場票站昨晨9時許已見「5線人龍」，下午再「打蛇餅」，近200人排隊，有票站職員提醒市民保持社交距離。至晚上8時，該票站仍有逾百人排隊，有市民表示不清楚區內其他票站位置，故下班即趕至，人龍雖長仍會輪候。他稱整個投票過程只需15分鐘，較想像中有效率。

天水圍天瑞邨票站前日亦「打蛇餅」，昨中午所見，輪候投票人數較前日略減，但人龍仍一度長150米，排隊到完成投票約需35分鐘，市民耐心等候，秩序良好。昨晚9時前，該票站仍有逾300人輪候，有市民跑到龍尾，趕在截止前排隊，有票站人員向現場市民稱，9時前到達龍尾者均可投票。

九龍東大部分票站昨日人流較前日減退，樂富、彩虹、觀塘的區議員辦事處外，投票毋須排隊。然而，藍田匯景廣場的譚文豪議員辦事處門外昨午一度有逾百人輪候，人龍在商場內繞了一圈，出現龍尾接龍頭的情况。