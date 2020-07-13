61萬人投票 傳統泛民告急 戴耀廷：港人再創奇蹟 黃碧雲：會尊重初選協議

公民黨派出兩名新人，東區區議員李予信和鄭達鴻分別參加超區及港島區初選。兩人昨同時宣布選情告急，多名公民黨元老到場協助拉票，包括吳靄儀、余若薇、梁家傑等，黨魁楊岳橋亦在網上直播為李予信拉票。

黃碧雲：九西取4席「光譜需很闊」

岑敖暉：沒解釋溫和派存在價值

九龍西初選候選人、民主黨黃碧雲亦獲多名黨友拉票，包括胡志偉、涂謹申等，她下午宣布選情告急。黃稱倘民主派要在九西選區贏取4席，「需要一個很闊的光譜，無論是本土、激進一點的；或者是溫和的、喜歡理性務實的」，希望各光譜都有候選人出線初選。

不過，有部分本土派瞄準傳統民主派。超區初選候選人、荃灣區議員岑敖暉昨在facebook表示，初選是一場路線之爭，稱黃碧雲的「嗌咪」內容包含「和勇不分」、「一齊衝」等溫和民主派的詞彙，但她沒解釋為何溫和派在此刻還有存在的理由和價值。

新西「抗爭派」聯合拉票 無傳統泛民

新界西選區出現候選人聯合拉票，立法會議員朱凱廸呼籲選民4人一組投票，分別投予元朗區議員伍健偉、 屯門區議員張可森、學民思潮前發言人黃子悅和他，呼籲「新西抗爭派一齊贏」；名單上無傳統泛民政黨。

黃碧雲回應本土派候選人的批評，稱不希望有人因初選而「挖瘡疤、抹黑或揑造事實」，冀選舉和平公道，不要用上負面宣傳。黃表示民主黨「罵不還口，但不表示我們承認對手的批評是事實」。她在投票結束後出「澄清聲明」，稱「必定尊重初選機制，力爭泛民議會35+」。昨日網上有指摘她發表初選敗選仍有機會出選的言論，她說九西初選的共識「只是排序」，目標是爭取4席，「最終會派出多少隊參加9月的立法會選舉，會於初選結束後再商討」。

計及592,211電子投票人數及21,000紙本投票人數，總投票人數逾61萬。統籌初選的港大法律系副教授戴耀廷昨晚11時見記者，形容「這是另一次由香港市民創造的奇蹟」，投票人數高於10年前「五區公投」的58萬，遠高於他預期的17萬人目標。戴認為今次意義已大於初選，更關鍵是「國安惡法」下，仍有60萬市民不怕威嚇，堅持透過投票發聲，稱由2014年到2020年港區國安法立法，港人沒放棄對民主追求，希望當權者正視。戴又說，市民也明白勝出者仍會有遭政府DQ（取消參選人資格）的風險。

蔡子強：投票數字驚人 市民盼35+

中大政治與行政學系高級講師蔡子強形容投票數字「相當驚人」，相等於民主派2016年立法會選舉的一半票源。他相信投票人數反映市民在《港區國安法》立法後，首度可利用選票作出「和理非」的表態，初選結果顯示選民盼選票得以有效分佈，爭取35+。蔡子強估計港府和北京會一意孤行，取消參選人資格，但初選投票數字反映民意強烈，他相信大部分市民不認為可以改變DQ的局面，但都想藉投票表達不願妥協的態度。

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