法律問題無法核實選民 衛生界只參考結果 候選人：認受成疑 未獲最高票或仍出選

有選民稱未必跟從初選結果

選民是否仍服膺結果，各有看法。屬該界別的教育心理學家陳小姐認為，候選人若於初選落敗應退選，即使有多於一名民主派候選人出選官方選舉，她仍然會按初選結果投票。護士梁小姐相信有此專業的人都不會隨意「造票」，但她說支持醫管局員工陣線主席余慧明，若李國麟勝出初選亦未必會投票給他，反而若余慧明繼續出選，都會繼續投票給她。另一衛生服務界選民陳小姐說：「如果係一啲無可能咁高票嘅人贏，就未必按結果投票。」

李國麟批評安排 「食唔落」

九龍西某票站有義工說，如果只帶卡片到來要求投票，都可以當資格證明，工作人員有各個註冊局的名單作核對。李國麟說，有業界工作證可以不是選民，因大會技術安排「出事」，難及時通知選民，他「食唔落」。他又稱，初選從來都對他不利，因機制有利年輕人。

候選人、公立醫院前線護士劉凱文稱，初選協議有規範性，但現時因為有技術障礙，令初選認受性成疑。他稱，自己與候選人余慧明的取向相同，有感既然無法用選民登記系統核實投票人業界身分，可用其他把關，例如用職員證和住址證明，以提高認受性。他認為此方法對任界別議員多年的李國麟有利，「我們都接受到，唔知點解佢唔OK」。

候選人之一、仁安醫院護士訓練學校校長袁偉傑稱，初選認受性打折扣，對公平性都有所影響，候選人下周會再商討如何處理。他說，既然戴耀廷提出可以各自參選，他會尊重，他自己即使未必獲最高票，都可能會出選。