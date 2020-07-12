初選23萬人投票 一日超目標 多區票站現人龍 戴耀廷：按走勢料過50萬

馬嶽：要多謝曾國衞警察房署

劉兆佳：10幾萬人「有咩特別」

中大政治與行政學系副教授馬嶽認為，投票數字高要「多謝」曾國衞、警察和房署予人政府全力打壓初選之感。全國港澳研究會副會長劉兆佳說，國安法生效下也只有10多萬人出來投票，「唔覺有咩特別」。

本報訪問：八成人稱國安法促使

35%不同意否決預算案

本報昨訪問了100名投票者，約八成表示港區國安法促使他們投票，17.5%稱沒有；至於是否同意民主派取得「35+」後否決財政預算案以迫使政府回應「五大訴求」，56%受訪者同意，35%不同意，其餘表示中立、不清楚、一半半、會支持但覺作用不大、認為無可能等。

警方前晚以調查其他案件為由搜查負責設計初選投票系統的香港民意研究所辦公室後，昨日投票開始時間由早上9時延後至中午，戴耀廷稱是因技術人員要重設系統加密匙等，以釋除公眾對個人資料泄漏的疑慮。初選在全港設248個票站，大部分用電子投票，亦設紙本投票站，昨所見投票者老中青皆有。警方昨曾派員到場提醒部分票站遵守限聚令。

天瑞邨有人排3小時 近結束仍200輪候

投票昨原定晚上9時結束，全日大排長龍的天瑞邨票站至晚上10時所有輪候者才完成投票，高峰時有逾400人等候。周先生下午4時許到達該票站，排隊3小時才完成投票，他批評警方搜查香港民研是驅使他投票的原因之一。問及會否擔心有候選人被DQ（取消參選資格），他說「佢（政府）要DQ都係要做（投票），做咗先算」。鍾小姐和蘇小姐在酷熱下排隊逾兩小時，說想出一分力，寄語港人不要放棄。黃女士帶同4歲女兒往投票，她說社會有很多不公平的事，今次可以表達自己意願，擔心「唔講就無機會」。

在銅鑼灣「黃店」船皇餐廳票站外不乏長者排隊投票。73歲的謝先生認為現時政府打擊民主，投票目的是希望盡公民責任。他說電子投票過程至少需15分鐘，有些麻煩，但「呢啲安排已經係唔好之中嘅最好」。

17萬票的目標是以去年區選民主派在5個直選地區總得票的一成而制訂。有份協調初選的區諾軒昨晚稱投票過程大致順利，形容投票市民是在創造歷史，初選愈多人投票，就愈具約束力及認受性。

馬嶽：多人投票仍有「反枱」可能

對於投票人數高會否令候選人更難推翻初選結果，馬嶽稱仍有「反枱」可能，視乎候選人票數差多遠，出現DQ又是另一變數。至於投票者非一面倒同意否決預算案，他稱投票人數多，即民主派支持者光譜闊，民主派支持者一直不是「100%支持攬炒」。

劉兆佳質疑，民主派以17萬人投票為目標是太低，可輕易自稱超額完成，「10幾萬人出來，唔覺有咩特別」。他認為在港區國安法生效下，理應有更多反對派支持者參與初選以表達不滿。

初選今日繼續舉行，投票時間為朝9晚9。

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