稱建制選情嚴峻 李慧琼：民建聯保13席是奢望

建制超區擬只派一隊

李慧琼表示，超區集中一張名單好處是更易操作。她分析稱，5區地區直選中，沒有一區建制派「易打」。民建聯在九龍東臨陣換將，擬由黃大仙區議會前副主席黎榮浩接替柯創盛，李形容是最吃緊的一區，比起外界傳會出戰的工聯會鄧家彪和爭連任的謝偉俊，黎知名度最低，建制派要保住3席很大壓力。

至於有說走極藍路線的何君堯在新界西會「扯」其他建制派票，她形容今屆出現「KOL現象」，新西有何君堯，新東也有李梓敬。被問到民建聯是否也要走深藍路線，她強調民建聯是跨階層政黨，也是愛國愛港的主要一面旗幟，「民建聯不可能不是深藍」。

「是政府提修例」 稱無給實質建議

回顧今屆立法會，內會出現停擺風波，李稱在反對派議員推動下，內會不幸成為戰場。建制陣營內有人質疑她「太惜身」，她說自己除是主席也是主席候選人，要依法辦事，有實際限制，「不存在是否惜身」，「講番當初就馬後炮，要問番邊個搞到內會咁」。

至於修訂《逃犯條例》事件，她協助台灣殺人案遇害潘姓少女的家屬，回望當初，是否會有更好建議？李說他們建議政府在一國兩制框架下處理，無提出實質的建議，稱是政府提出修訂《逃犯條例》，她也只是數日前才知悉。她強調，民建聯不斷提出完善方案，她很早已公開表示政府撤回的話，民建聯亦能理解。

被問到未能協助潘家是否遺憾，她稱遺憾是見到香港和一國兩制面對前所未有困境，香港無法與內地建立信任，與中國有關的法案就被說成是「惡法」。

明報記者 何宛兒