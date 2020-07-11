戴耀廷：今投票料混亂 民主黨指有嚴重漏洞

住址證明對身分 網上投票後到站核實

初選今、明舉行，投票系統至昨晚仍在整理，系統及程序可靠性已引起關注。民主黨選舉委員會成員單仲偕、李永達，昨去信戴耀廷及前立法會議員區諾軒，表示系統有多項嚴重漏洞，包括投票者無法知悉有無被冒認身分重複投票；並表示如票站主任或職員虛構資料，可在不核實身分證下大量投票，有可能出現嚴重造假。

民主黨認為系統過分依賴票站人員操守，缺乏有效監察制度及人手，憂慮將摧毁初選公正性，事後亦難追查及撥亂反正。民主黨稱，該黨代表昨晨才首次有機會詳細了解初選平台系統的操作，有些票站至昨晚仍未能夠測試有關系統。

衛生服務界選民未能以住址證明驗證選民身分，戴耀廷稱仍在商討如何處理。現任立法會議員李國麟稱，其界別從業員逾7萬，但登記選民僅4萬多，難用專業牌照作認證。他說尚未知悉如何處理，未得出共識方案，亦難通知所有選民。

須使用手機 有指不利長者投票

今次初選投票，選民要先自行在網上投票程序投票，然後再前往指定票站確認並上載，戴耀廷昨稱仍在最後驗證投票程式，相信不太困難；並表示亦有小量票站設紙張投票。有傳統民主派批評，整體投票安排只便利善用手機科技的年輕人，對長者或無智能電話者不方便，影響支持者投票。