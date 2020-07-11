黃店受壓棄做票站 房署警告議辦停租約

截至昨晚8時15分，民主動力資料顯示尚有248個票站。戴耀廷稱，交由各借出議辦的議員自行決定，如擔心被取消租約，建議可在議辦對出地方、屋邨其他空間投票。

民政事務局昨日再表態，稱若議員辦事處用於執行與區議會無關的職務，例如用作初選票站，有關開支將不獲發還。據本報了解，在民主派初選票站指引中，亦有列明初選兩日租金不能申報。

房委會昨亦引述民政事務局周二（7日）發出、內容相近的新聞稿，去信所有議辦租戶，稱根據租約，除開設議辦外，不得在該樓宇內外任何地方，從事或容許他人從事其他行動、職業或業務，如違反租約條款，例如將議辦用作與議會職務無關的用途，房委會將按實際情况，考慮採取適當跟進行動。

房屋署回覆查詢時稱，房委會作為公屋議辦業主，須就有關租約條款，提醒議辦租戶遵守規定，如違反租約條款，房委會將按實際情况，採取適當的租約規管行動，例如發出勸喻或警告信，不予續約或提早終止租約。

放棄者有憂播疫有被指違租約

部分「票站」為「黃店」，原定提供場地、位於荃新天地二期的雪糕店Sogno Gelato，昨於facebook上載商場管理處信件，信中提及租約列明有關舖位是用以零售、展示gelato雪糕、飲品及相關產品，如用作票站，或涉違反租約協議。該店稱，為免商場藉此終止租約，只好取消借場。荃新天地發展商信和，至截稿前未回應。

東區區議員仇栩欣稱，因管理公司反對，原定位於區內商場的初選票站，店主決定取消，籲街坊改往其他區的票站投票。觀塘區議員張敏峯則稱，因近日新冠肺炎確診個案急升，源頭不明，憂慮若堅持舉行初選致群眾聚集，有散播病毒風險，決定辦事處不開放作初選服務站。