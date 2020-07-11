初選前夕 警搜民研要求取電腦 稱涉警員資料外泄 鍾劍華：不影響初選

警查黑客有否入侵民研有否泄資料

抄走log紀錄 暫不檢電腦

警方行動至本報今凌晨截稿時未完，民研主席及行政總裁鍾庭耀今凌晨近1時見記者時表示，與警方了解後，警方現從兩個方向調查，包括民研有否被黑客入侵，以及民研本身有否泄漏資料；與警方溝通後，暫不需檢走所有電腦，但要抄走系統的「log」紀錄，亦得到警方口頭保證，如抄走的資料不涉及是次調查，資料不會外泄。

鍾稱民研的電腦系統涉及不少民調及初選敏感資料，擔心會因警方調查而外泄，強調會誓死保衛所有個人資料，在陽光下與執法機構合作。他說即使警方檢走整套電腦系統，亦不會影響今天的初選，強調會繼續做專業民調，絕不犯法。鍾劍華補充，仍有不少義工通宵為今天初選準備，警方蒐證對準備工作必有拖延。

有網民稱入侵民研電腦 指藏逾萬警資料

近日有網民自稱已入侵民研的電腦，並發現系統仍保留其前身、港大民意研究計劃部分研究對象資料，包括過萬警務人員資料。警方昨晚帶同搜查令，到民研位於黃竹坑的辦公室蒐證。

警方發言人稱，近日接獲市民報案，懷疑有市民包括警務人員資料外泄，可能涉及相關機構的電腦系統被不法之徒入侵。警方網絡安全及科技罪案調查科人員昨午到相關機構位於黃竹坑業興街一辦公室蒐證，行動中無拘捕任何人。

警2013委託前身港大民意做調查

民調後一般6月內刪資料

鍾劍華表示港大民意研究計劃於2013、14年接受警方委託做調查，其後只保留當時的調查數據，外泄的警員個人資料並不在民研的電腦系統內。他說一般完成民調後最多6個月，會全部刪除有關的個人資料。

區諾軒指打壓初選 鍾：警應查黑客

鍾劍華說，民研先後兩次檢查系統，均沒顯示曾被黑客入侵，稱難以得知黑客如何取得資料及資料的真偽。對於警方在初選前到民研辦公室蒐證是否有意打壓，鍾表示不便揣測，但他說警方應調查黑客，現時先受懲罰的卻是民研，形容在初選前一日發生事件「似乎很巧合」。區諾軒認為，警方帶同法庭手令要求取走電腦，相信事件很可能與初選有關，為製造恐嚇的效果。

至昨午沒接投訴 私隱署：已啟循規審查

對於警方稱懷疑民研有個人資料外泄，私隱專員公署回覆查詢，表示私隱專員已展開循規審查，以取得更多有關的事實資料，並已向相關機構了解，現階段未有進一步評論。截至昨午5時，私隱專員沒收到相關投訴。

鍾庭耀在周一的初選記者會上曾表示，初選的程式、數據並非儲存在香港民研的電腦系統，稱假設整個系統「冧咗」，初選都不受影響。

明報記者

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