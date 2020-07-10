酒店多改月租 外傭難租房隔離

接待外傭的尖沙嘴連鎖酒店負責人潘太表示，最近多了僱主查詢，最高峰一日收到5至6個查詢，但該酒店已將部分房間改為月租，故只接待過兩三名外傭。 她擔心接待檢疫者有風險，故實施自助入住，提供清潔用品如漂白水予入住者自行清潔，不派人清潔房間。

賓館稱多租內地人 無房給外傭

同樣位於尖沙嘴、可接待外傭的宇宙賓館負責人陳女士稱，其賓館有數十間房，大多是內地人月租，有內地人檢疫14日後因不能回內地，變了月租，故無房間給外傭，「打電話來追問有無房的有好多，但我畀唔到」。虹橋賓館負責人常女士稱，其賓館數間房間，現在有一兩間租了給外傭，其餘全都變成月租。

協會促限定酒店供外傭

香港僱傭代理協會主席張結民表示，由菲律賓或印尼抵港航班不多，菲傭或印傭成批抵港，上月底某天10名菲傭及印傭同日抵港，難覓酒店或賓館隔離，結果10人要分別入住4間酒店。張稱在酒店隔離14天平均需5000元，料落實強制外傭到酒店隔離後，價格將升約一成，促政府限定一間酒店接待隔離的外傭。

（疫情第三波）