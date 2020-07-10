警「超級電腦」助查爆疫的士 研偕電訊公司尋乘客

共用的士兩司機齊確診 一傳妻女

昨確診的3名的士司機，包括一名58歲夜更男司機，深夜會去新發茶餐廳飲食。另外兩男患者與7月7日確診、曾光顧彬記粥麵美食的58歲的士司機有關，其中68歲夜更的士司機7月4日曾與其會面，另一70歲日更的士司機則與其共用一輛的士，其妻女昨亦確診。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君相信未來會再有的士司機確診，並謂的士司機接載乘客眾多，對此有些擔心，已請求警方用超級電腦協助追蹤。她呼籲曾光顧彬記或新發茶餐廳之的士司機主動聯絡中心檢測，並研究透過電訊公司，尋找染疫的士司機曾接載的乘客。她說，部分的士司機隸屬一些公司，或平日駕駛不同的士，中心會追蹤相關司機並派深喉唾液樣本瓶。

認曾鬆懈 司機：開車前火酒清潔

的士業爆疫下，不少司機為求自保，都加強防疫。的士司機鄭先生承認，疫情放緩時防疫措施有所鬆懈，有時會脫口罩或忘記用酒精搓手液潔手，現時會對衛生要求更嚴謹，開車前會用火酒清潔車廂。他曾提議車主在司機座位加設透明膠板，惟遭拒絕。他說自己沒其他技能，即使擔心染疫，也只能繼續工作。他曾因擔心不慎染疫後傳染家中長者，一度考慮停工，惟「停咗工連食都無得食」，結果打消念頭。他喜歡到連鎖快餐店吃午餐，但強調未光顧過新發茶餐廳。

駕駛的士逾10年的周先生工作時會戴口罩，每載2至3人，就用納米消毒噴霧或酒精消毒液清潔車廂，亦會禁止沒戴口罩的人上車。他亦會勸喻客人坐後座，增加距離。他說有客人曾因天熱於車內脫口罩，「我即刻叫佢戴番，不敢鬆懈」。他說平日會到茶餐廳，甚少與行家共膳，但不會買外賣在車內進食，「架車都好多菌，唔可以成日屈喺車」。

（疫情第三波）