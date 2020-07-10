家長染疫5校停課 黃大仙幼園生紛請假

周二（7日）出現復課後首宗學生確診，目前10多間中小學、私營教育中心因有確診者或其接觸者，正停課。最新有5校今日停課，當中道教青松小學、宣道會陳瑞芝紀念中學分別有學生的家人屬確診者，兩校均稱待學生測試有結果後，再決定復課安排；德望學校小學部今日至周日（12日）停課。牛頭角上邨的聖公會基顯小學則於昨早全校學生回校後，才收到3A班一名學生家長確診消息，需即時安排家長到校接子女。

校長：有家長表明自行放暑假

本學年僅得幼稚園K3生復課，本報昨向部分黃大仙區幼稚園查詢，8間回覆稱有家長擔心疫情為子女告假。彩虹邨的第一幼稚園校長謝育君稱，K3上月復課後學生基本「返足」，但突如其來的疫情，昨一下子10多人告假，有家長表明自行提早放暑假。她稱，除非教育局指示停課，否則如常上學。

竹園南邨的樂善堂顧李覺鮮幼稚園有50多名幼稚園K3學生，昨10多人請假缺席，佔全級人數約兩成。校方稱昨日缺席學生人數突然增加，估計與邨內有人確診有關。校方表示，家長若擔心疫情，可自由選擇是否為子女請事假，避免上學。該校暫定按原來計劃，下周三（15日）開始放暑假。

小學方面，福德學校校長許加路稱，昨全校有約7%學生請假，以初小佔多，因小五正值呈分試、小六有評估。他稱，不少家長都向他反映擔心疫情，下周舉行初小學習周及活動，會考慮讓初小生停課。

有小學7%學生請假 或初小停課

至於全港停課，食物及衛生局長陳肇始稱會密切監察情况，她稱，教育局與衛生防護中心建立了通報及處理確診的機制，據學校復課指引，如有確診者需全校停課，衛生防護中心會追蹤及調查；如校內有密切接觸者，他們須接受強制檢疫不可返學，又稱留意到部分「接觸者」自行決定不返學。

目前有小學決定提早放暑假，教育局稱，若個別學校經審慎考慮學生學習進度及相關因素，取得法團校董會同意後，可彈性處理暑假安排，並通知教育局。

（疫情第三波）