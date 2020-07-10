食肆規例收緊 限六成滿每枱8人 K場派對房一房8人 戲院禁飲食

食衛局昨公布明日起至本月24日收緊社交距離措施，包括餐飲處所內的顧客不可坐超過六成滿，不可多於8人同桌；派對房間及卡拉OK場所的每一房間人數由16收緊至8；健身中心內每一小組訓練或課堂由16人收緊至8人，小組間相距1.5米；電影院不准飲食（見表）。

陳肇始：不覺遲 袁國勇：應每枱6人

港大感染及傳染病中心總監何栢良周二促政府盡快收緊食肆措施。陳肇始稱昨公布收緊措施「不覺得遲」，又說兩日前講過有本地個案是警號，並早說過新冠病毒不會遠離，在新常態下要「張弛有度」，針對不戴口罩的活動屬高風險，並將一直檢視。港大微生物學系講座教授袁國勇認為，在食肆除口罩進食的風險高，應盡量拉闊餐桌距離，限制每枱4至6人上限就「差不多」。

明起實施 業界料生意挫兩成

香港餐飲聯業協會會長黃家和指小型食肆枱距難達1.5米，但可裝隔板，收緊入座率打擊酒樓生意，部分酒席即延期，估計新措施令業生意挫兩成，一個月生意額少18億至27億元。黃承認業界早前鬆懈，憂社區進一步爆發，政府再收緊至不多於4人同桌，飲食業更難做生意。

飲食業原定下周三起推7月七折優惠，飲食界立法會議員張宇人稱，現不排除有改動，會密切注視疫情，如疫情日後回復「零個案」，冀局長「張要夠快，弛亦要有度」 。

袁國勇多番要求本港每日要驗7500個樣本，陳肇始昨稱，至6月檢測量逾10萬個，而前日單日的檢測量已逾7000個，隨着衛生署及兩間大學醫學院等購置機器，兒童醫院亦增置機器，冀本月底每日檢測量增加2400個，令恆常每日檢測量達7500個。

陳：書展戴口罩風險未必高

張竹君：人多風險高

書展將於下周三舉行，陳肇始稱多名專家指戴口罩的活動，即使人數不少，傳播風險亦未必太高，但同場的衛生防護中心傳染病處主任張竹君引述傳染病專家給予感染控制建議，指人流多、爆發風險亦高。

港府原定本周公布健康碼安排，但在第三波疫情下，特首林鄭月娥昨晚於facebook稱，須重新檢視應何時才推出早前已接近準備就緒的健康碼通行試點計劃。

莎莎國際控股昨公布，油塘大本型分店有一名員工確診，該店昨起暫停營業14天，店內所有員工及與該名員工有接觸的相關職員在家隔離14天。另外，最少3間食肆因涉疫情暫停關閉。極尚大喜屋日本料理的銅鑼灣分店在facebook表示，由於有確診者曾到訪，昨起暫停營業4天；葵涌廣場爭鮮亦貼告示稱員工家人懷疑確診，暫停營業至另行通知；希慎廣場一風堂前晚起亦關閉，其公關說多次聯絡衛生署亦未能確定該店是否接待過確診者。

（疫情第三波）