護老外勞宿舍狹窄 醫生憂致跨院舍爆疫

林正財倡停「跨院」工作共住

港泰有員工分別居於附近的高美樓及萬年戲院大廈宿舍。毓華護老院（毓華）兩名職員因與兩名港泰職員同住高美樓宿舍須檢疫；本報致電毓華，接線者稱「唔得閒」、「唔清楚」後掛線。

萬年大廈住戶：曾見員工出入不戴罩

慈華護老院宿舍同廈：外勞照常上班

萬年戲院大廈保安稱，港泰在4樓及21樓均有宿舍，21樓員工前晚送檢疫。21樓住戶向本報記者說，該單位住了10個操普通話的人，曾見他們不戴口罩出入。大廈14樓有同區院舍、慈華護老院（慈華）宿舍，單位大廳約有3張上下格牀，另有兩房。居於宿舍的內地女工說單位有7至8名非港人，會共用洗手間。本報致電慈華查詢，職員稱住在該大廈的外勞照常上班，待衛生署安排驗病毒。

據公司註冊處資料，港泰護老集團有限公司、港泰護老中心（慈雲山）有限公司的申報地址同為港泰的院舍，董事包括張雅美、譚寶琪。毓華護老院有限公司的董事包括港泰護老集團有限公司及上述兩人，而譚寶琪同時為慈華護老院有限公司的董事。上述兩人分別是另外至少9間安老院的董事，遍佈大埔、牛頭角等。

現有2617名輸入護理員

新加坡今年4至5月疫情重燃，因多間外勞宿舍爆發。勞工處回覆稱，據入境處，至今年5月底共有2617名長者服務的輸入護理員透過補充勞工計劃在港工作。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超稱，新加坡外勞集中居住指定宿舍，香港較分散，亦以院舍職員為主，宿舍環境狹窄，若不同院舍的員工共住，或員工在數間院舍工作，一旦有人染疫，會交叉感染，「多間院舍會連環爆發」，「很大隱憂」。他認為宜全面檢視宿舍的防感染措施，又指如有外勞近日來港，為安全起見可延長至逾14日檢疫，因部分人潛伏期較長。

林正財說，職員同時到同一集團旗下數間私院工作，情况普遍，現社區有多宗源頭不明個案，院舍短期內宜暫停共用職員，不同院舍的職員亦不宜共住宿舍。

（疫情第三波）